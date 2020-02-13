Mumbai polisi, ışıklarda kornaya basarak gürültü kirliliği yaratan sürücüler için ilginç bir önlem aldı. Testlerine başlanan sistemle, sürücüler kornaya bastıkça kırmızı ışığın süresi uzuyor.

Otomobil kornaları, günümüzde ne yazık ki birçok sürücü tarafından amacının dışında kullanılıyor. Hindistan'ın Mumbai şehri, 20 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kalabalık kentlerinden biri ve kornalardan kaynaklanan ses kirliliği orada da büyük bir sorun. Ancak Mumbai Trafik Polisi, kırmızı ışıkta kornaya basanlar için akıllıca bir çözüm buldu.

Kurulan sistemle, sürücüler kornaya basıp ses desibelini yükselttikçe kırmızı ışığın süresi uzuyor. Trafik direklerine takılan desibel ölçerler, ilk başta sürücüleri şaşırtsa da zamanla alışmalarına neden oluyor. Interesting Engineering'in haberine göre sistem şimdiden olumlu sonuçlar vermeye başladı ve Mumbai polisi sistemi tüm Hindistan'a yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Işıklarda kornaya basan sürücülere karşı geliştirilen projenin adı "The Punishing Signal" (cezalandıran sinyal) olarak belirtiliyor. Mumbai Polisi proje kapsamında desibel ölçüm cihazlarını Mumbai çevresindeki birkaç sinyal kutbuna bağladılar. Eğer desibel seviyeleri 85 dB'nin üzerine çıkarsa, sinyal sıfırlanıyor ve ışık daha uzun süre kırmızı yanıyor.

Böyle bir teknoloji, ülkemizde de kornalardan kaynaklanan ses kirliliğini engelleyebilir. Öte yandan böyle bir sistemi uygulamak büyük bir risk de oluşturabilir. Işığı geciktirmek isteyen sürücüler kırmızı ışık şakaları ile diğer sürücüleri çileden çıkarabilir ve bu uğurda büyük kavgalar ortaya çıkabilir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizin bu teknolojiye ihtiyacı var mı?

Mumbai polisinin paylaştığı video: