Işın İzlemeli Minecraft RTX’in Açık Beta Sürümü Yayınlandı

Uzun süredir beklenen ışın izleme teknolojisine sahip Minecraft RTX, nihayet bugün açık beta olarak oyuncuların beğenisine sunuldu ancak oyun, bu teknolojiye sahip her oyunda olduğu gibi oyunculara performans kısmında sorunlar yaşattı.

Geçtiğimiz aylarda NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi desteğine sahip olacağı açıklanan Minecraft için beklenen gün sonunda geldi. Çıktığı dönemden bu yana piyasayı sallayan ve tüm zamanların en çok satan video oyunu hâline gelen Minecraft, bugün resmen bambaşka bir oyuna dönüştü.

Küp küp dünyasıyla oyunculara her şeyi yapma özgürlüğü tanıyan Minecraft, bugün NVIDIA RTX ekran kartlarının sunduğu ışın izleme teknolojisine kavuştu. Minecraft’ı ışın izleme teknolojisini kullanarak oynamak isteyen oyuncular, oyunun açık beta sürümünü artık indirebilir.

Minecraft RTX ve ışın izleme teknolojisi:

Minecraft, NVIDIA’nın yeni nesil grafik teknolojisine kavuşmuş olsa da ortada büyük soru işaretleri bulunuyordu. NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisini destekleyen oyunlarda teknoloji etkinleştirildiğinde performansın ciddi anlamda düştüğü, kimi oyunlardaysa oyunun oynanmayacak hâle geldiği söyleniyordu.

NVIDIA, 1 yılı aşkın süre önce tanıttığı yeni teknolojisini geliştirmeye devam etti. Günümüzde teknolojiden kaynaklı performans düşüklüğü büyük oranda çözülememiş olsa da oyunlar en azından oynanabilir hâle geldi ancak NVIDIA’nın yeni teknolojisi, Minecraft’ta da aynı sorunlarla karşımıza çıktı.

Öyle ki Minecraft’ı 144 fps’nin üzerinde rahatça oynatabilen NVIDIA RTX ekran kartlı bir sistem, ışın izleme teknolojisi açıldığında oyunu aynı rahatlıkta oynatamıyor. Oyun, ışın izleme teknolojisi açıkken DLSS yardımıyla bile dengesiz bir şekilde 30/60 fps aralığında oynanabiliyor.

Elbette günümüzde bu fps değerleri birçok oyuncu için yeterli olsa da 144 Hz monitörü olanlar, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisiyle monitörlerini pek de kullanamıyor. Tabii bu durumun yalnızca Minecraft için geçerli olmadığını, diğer oyunlar için de aynı senaryonun geçerli olduğunu söylemekte fayda var.

NVIDIA’nın yeni sistemi gelecekte nasıl bir hâl alacak hepimiz göreceğiz ancak bu teknolojinin sunduğu yenilikler ve teknoloji, düzgün kullanıldığında oyuna gelen yeni bakış açısı, teknolojinin gelecekte de var olacağını kanıtlar nitelikte. Performans sorunları yaşanmasına rağmen Minecraft’ı da RTX ekran kartınızda bulunan ışın izleme teknolojisiyle denemenizi mutlaka öneriyoruz.