Klasik Star Wars Pod Yarışı Oyunu PS4 ve Switch’e Geliyor

Oldukça çok sayıda takipçisi olan klasik Star Wars oyunları peş peşe konsollara geliyor. Jedi Academy’den sonra şimdi de Star Wars I: Racer oyunu yenilenmiş hâliyle 12 Mayıs’ta PlayStation 4 ve Nintendo Switch’e gelecek.

Star Wars yalnızca bir film olarak değil, bir marka olarak da çok büyük bir isim. Star Wars oyuncakları, lisansları ve oyunları da yapımcı firma için adeta altın yumurtlayan tavuk görevi görüyor. Bu evrendeki pod yarışları da bir oyunla karşımıza çıkmıştı.

Star Wars Episode I filminde gördüğümüz ve pod adı verilen araçların yarıştığı mücadele, Star Wars Episode I: Racer oyunuyla oyuncuların beğenisine sunulmuştu. 1999 yılında Nintendo 64 ve bilgisayara çıkan oyun yenileniyor.

Yenilenen Star Wars Episode I: Racer, 12 Mayıs’ta geliyor:

Oyunun modernleştirilen versiyonu, 12 Mayıs’ta PlayStation 4 ve Nintendo Switch’te oynanabilir olacak. Oyunu güncelleyen Texas merkezli Aspyr’in yayınlardan sorumlu başkan yardımcısı Elizabeth Howard, konuyla ilgili açıklama yaptı ve “Sevilen oyun, Nintendo Switch ve PlayStation 4’te en optimal oyun deneyimi için modernleştirildi. Star Wars hayranları, yarışçılarını zafere götürüp rakiplerine toz yutturmaya hazır olsun” ifadelerini kullandı.

Oyunda oynayabileceğimiz 25 farklı karakter bulunuyor. Bu karakterler arasında o dönem 9 yaşında olan Anakin Skywalker da yer alıyor. Ayrıca Tatooine ve Baroonda gibi farklı gezegenlerdeki pistlerde mücadele etmek mümkün.

Havada süzülerek yarış:

Pod yarışları, Star Wars evrenindeki yarış etkinlikleri olarak biliniyor. Tabii bu etkinlikler, Formula 1’e ya da diğer otomobil sporlarına benzemiyor. Alçaktan uçan araçların acımasız mücadelesinde sık sık hilelere ve silahlara başvuruluyor. Yani pek de legal yarışlar değil ve bu yapı oyuna da yansıtılıyor.

Pod yarışlarını ilk olarak Star Wars Episode I: The Phantom Menace filminde görmüştük. Çocuk yaştaki Anakin, kendi yaptığı aracıyla yarışlarda yer alıyordu. İlk yayınlandığı dönemde çok ilgi gören pod yarışları, bir oyunla karşımıza çıkmıştı. Yenilenen oyun, 15 dolara satın alınabilecek.