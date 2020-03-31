RTX Desteğine Sahip Minecraft'tan Yeni Görüntüler

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojili yeni Minecraft, Windows 10 kullanıcıları için çok yakında kullanıma sunulacak. Fenomen yapımın arkasındaki oyun stüdyosu Mojang ile kafa kafaya verip Minecraft’a RTX desteği kazandıran NVIDIA, merakla beklenen oyundan yeni görüntüler paylaştı.

Microsoft’un 2014 yılında satın aldığı İsveçli video oyun stüdyosu Mojang tarafından geliştirilen Minecraft, 10 yıldan fazla bir süredir hayatımızda. Aradan geçen zamanda dünya çapında bir fenomene dönüşen oyun, bambaşka bir suretle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Hatırlayanlar olacaktır; Microsoft’un sahibi olduğu Xbox Game Studios çatısı altında faaliyet gösteren Mojang ve ekran kartı üreticisi NVIDIA, Minecraft’a gerçek zamanlı ışın izleme (RTX) özelliği kazandırmak için ortaklık kurmuştu. Hatta bu iş birliğinin ilk meyvelerini Kasım 2019’da almıştık.

RTX ile makyajlanan popüler oyundan yeni görüntüler paylaşan NVIDIA, Minecraft’ın büyüleyici dünyasına kapsamlı bir bakış atmamızı sağlıyor. Hemen aşağıda gördüğünüz ekran görüntülerindeki dünyalar, Razzleberries, BlockWorks ve GeminiTay tarafından tasarlandı.

Razzleberries’in imzasını taşıyan Of Temples and Totems - RTX adlı harita, oyuncuları gizemli tapınaklardaki zorlukları keşfetmeye ve tamamlamaya çağıran bir macera dünyası sunuyor. Lavlardaki parlamalar, muazzam derecede gerçekçi. Ayrıca yansımalar ve gölgeler de oyuncular için etkileyici ve sürükleyici bir deneyim vadediyor.

Of Temples and Totems - RTX

GeminiTay tarafından tasarlanan Crystal Palace - RTX, ustaca inşa edilmiş fantezi temasına sahip bir hayatta kalma haritası. Pencerelerden içeri sızan gün ışığı ve gerçek zamanlı gölge örnekleri inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Söz konusu unsurlar, 1:1 ölçeğinde tasarlanan bu dünyaya inanılmaz bir gerçekçilik katıyor.

Crystal Palace - RTX

BlockWorks imzalı Imagination Island RTX haritası ise her biri gerçek zamanlı ışın izleme unsuruna adanmış dört ayrı ülkeye ev sahipliği yapan tamamen keşfedilebilir bir tema parkı olarak karşımıza çıkıyor. Gizli mesajlarla dolu bir dünya sunan Imagination Island, oyunculara muazzam bir deneyim vadediyor.

Island RTX

Mojang ile el ele vererek, gölgeler, parlamalar, yansımalar, küresel aydınlatmalar ve diğer gerçekçi aydınlatma efektleri ile bambaşka bir Minecraft dünyası yaratan NVIDIA, bu unsurlarla gerçek zamanlı olarak etkileşime giren fiziksel tabanlı dokuları Minecraft'ın tüm bloklarına uyguladı. RTX desteğine sahip Minecraft’ın ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı ancak bunun için çok fazla bekleyeceğimizi tahmin etmiyoruz.

RTX destekli Minecraft'ın yeni oyun içi görüntüleri