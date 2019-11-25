Işın İzleme Teknolojili Minecraft'tan Yeni Görüntüler

ABD’li yazılım devi Microsoft’un 2014 yılında satın aldığı video oyun stüdyosu Mojang ve ekran kartı üreticisi NVIDIA, fenomen oyun Minecraft’a ışın izleme teknolojisini kazandırdı. İşte yeni görüntüler.

İsveçli video oyun stüdyosu Mojang tarafından geliştirilen Minecraft, ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. Tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere iki farklı moda sahip olan üç boyutlu yapım, küplerle çeşitli tasarımlar yapmanızı sağlıyor. Kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Minecraft, 10 yıllık macerası boyunca pek çok tartışmaya neden oldu.

Kimi uzmanlar, Minecraft’ın çocukları gerçek dünyadan uzaklaştırdığını iddia ediyor. Kimileri ise popüler oyunun çocukların içindeki yaratıcı ruhu dışarı çıkardığını düşünüyor. Kısacası, Minecraft’ın çocuklar için iyi mi yoksa kötü mü olduğu tartışması henüz bir neticeye kavuşabilmiş değil.

Minecraft’ın arkasındaki Mojang’ı Eylül 2014 tarihinde 2.5 milyar dolara satın alan ABD’li yazılım devi Microsoft, tüm dünyada milyonlarca insanın favorisi haline gelen fenomen oyuna ışın izleme özelliğini kazandırdı. Microsoft’un sahibi olduğu Xbox Game Studios çatısı altında faaliyet gösteren Mojang ve ekran kartı üreticisi NVIDIA, Minecraft’ı ışın izleme özelliği ile makyajlamak için ortaklık kurdu.

Işın izleme teknolojisine kavuşan Minecraft, her zamankinden çok daha etkileyici görünüyor:

Son dönemin en gözde teknolojilerinden biri olan ışın izleme, pek çok filmde ve video oyununda kendine yer bulunuyor. Örneğin, Activision Blizzard’ın yakın zaman önce piyasaya sürdüğü Call of Duty: Modern Warfare, ışın izleme teknolojisini kullanan oyunlarından biri. NVIDIA’nın RTX yongalarında olan ışın izleme teknolojisi, oyunlardaki ışıklandırmaların ve yansımaların çarpıcı bir gerçekliğe kavuşmasını sağlıyor.

Mojang ve NVIDIA ortaklığında makyajlanan Minecraft, ışın izleme teknolojisinden güç alan grafikleri ile oldukça etkileyici görünüyor. Gerek duvarların arasından içeri düşen gün ışığı, gerekse ateş ve lavlardaki parlamalar, muazzam derecede gerçekçi. Ayrıca cam ve sudaki yansımalar da gözlerden kaçmıyor.

Bu arada, Minecraft’ın yeni güncellemesinde NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisini kapatmak için bir seçenek olacak. Eğer bunu tercih ederseniz, hemen aşağıdaki gibi bir görüntü elde edeceksiniz. Fark gerçekten inanılmaz.

Minecraft’a ışın izleme entegrasyonunu getirecek olan yeni güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı; ancak Microsoft, güncellemenin gelecek yıl içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.