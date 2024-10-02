Sıcak havalarda veya ekstrem durumlarda yaşanan uyuyamama sorununa Sleep Number yeni bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Sleep Number, gece uyurken yaşanan terlemeleri önlemek için tasarlanmış yeni bir akıllı yatak olan ClimateCool'u piyasaya sürdü. 5.499 dolardan başlayan bu yatak, markanın ayarlanabilir özellikler sunan ürünlerine bir yenisini ekliyor.

Şirket, yeni yatağın özellikle menopoz semptomları yaşayanlar için tasarlandığını ve vücudu en uygun sıcaklıkta tutmayı sağlayan bilimsel olarak desteklenen soğutma programlarına sahip olduğunu belirtiyor.

ClimateCool, Sleep Number'ın her iki tarafında ayrı sıcaklık kontrolü sunan ikinci yatağı. Daha önce 2020'de piyasaya sürülen Climate360 modeli, soğutma özelliğine ek olarak kullanıcıları ısıtma fonksiyonuna da sahipti. ClimateCool ise yalnızca soğutma özelliğiyle geliyor.

ClimateCool rakiplerine kıyasla daha ucuz

Fiyat açısından bakıldığında Climate360’ın fiyatı 10.000 dolardan başlarken, ClimateCool modeli 5.499 dolardan başlıyor ve bu fiyata baz yatak da dâhil. Eğer ayarlanabilir bir baz istenirse kullanıcılardan ekstra 1.500 dolar daha talep ediliyor.

ClimateCool hangi amaçlarla üretildi?

ClimateCool, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi ile yapılan araştırmalara dayanan SmartTemp soğutma programları ile destekleniyor. Bu programlar, yatakta kullanılan seramik jel katmanları ile birlikte çalışarak gece boyunca vücut sıcaklığını düzenliyor.

Menopoz dönemindeki kadınların %90'ının gece terlemesi yaşadığını gösteren şirket anketine göre aktif soğutma teknolojisi bu kişiler için sağlık açısından oldukça önemli ancak doğrudan sıcak bölgelerde yaşayanlar için de tercih edilebilir.

ClimateCool, kullanıcılarına soğutma programlarını kişiselleştirme imkânı sunuyor. Egzersiz sonrası toparlanma, menopoz semptomları veya derin uyku gibi farklı ihtiyaçlara yönelik soğutma programları mevcut. Ayrıca yatağın her iki tarafında farklı sıcaklık ayarları yapılabilmesi, çiftler için de konforlu bir deneyim sağlıyor.

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