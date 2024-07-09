Ultra işlenmiş yiyecekler, Amerikalıların tükettiği kalorilerin yarısından fazlasını oluşturuyor ancak sağlığınız için oldukça tehlikeli ve potansiyel olarak oldukça bağımlılık yapıcı olabilirler.

Amerikalıların hazır yemek sevdasını filmlerden, dizilerden ve gerçek hayattan mutlaka şahit olmuşuzdur değil mi?

Hatta zaman zaman sosyal medyada epey konuşulan bu durum, tahmin edersiniz ki epey sağlıksız. Peki o zaman nasıl bütün bir sektör hazır yemek üzerine kuruldu dersiniz?

Aşırı işlenmiş yiyecekler, Amerikalıların tükettiği kalorilerin yarısından fazlasını oluşturur ve sağlık için oldukça tehlikelidir.

Amerika'da aşırı işlenmiş yiyeceklerin bu kadar yaygın hâle gelmesi, hükûmet politikaları ve büyük gıda şirketlerinin pazarlama stratejileri ile ilgili.

İlk olarak bu yiyeceklerin üretimi daha ucuz olduğunu söyleyelim. Tereyağı yerine palm yağı, şeker yerine mısır şurubu kullanmak maliyetleri düşürür.

İkinci olarak hükûmet müdahaleleri, büyük şirketlerin ultra işlenmiş yiyecekleri üretmesini kolaylaştırırken küçük işletmelerin ve çiftliklerin bu ölçeğe ulaşmasını zorlaştırır.

Hükûmet, ultra işlenmiş yiyecek üreten büyük şirketleri sübvanse ederken özel çiftlikler ve küçük işletmeler özel olarak finanse edilmek zorundadır.

Ultra işlenmiş yiyeceklerin beslenme üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

Ultra işlenmiş yiyeceklerin en büyük sorunlarından biri, besin matrisinin bozulmasıdır. Bu yiyecekler, içerdikleri besinlerin birçok işlemeden geçmesi nedeniyle besin değerlerini kaybederler.

Evde kızarttığınız patates cipsi, paketlenmiş cipslerden çok daha besleyicidir çünkü paketlenmiş cipsler, raf ömrünü uzatmak için birçok işlemden geçirilir ve farklı kimyasallar eklenir.

Bu işlemler sonucunda yiyecekler lif gibi önemli besin maddelerinden yoksun kalır.

Neden ultra işlenmiş yiyecekler bu kadar cazip geliyor ve sağlığımıza zarar veriyor? İşte bilimin cevabı.

Ultra işlenmiş yiyeceklerin lif eksikliği, vücudun GLP-1 adı verilen ve tokluk hissi veren hormon üretimini engeller. Lifli yiyecekler tükettiğimizde bu hormon doğal olarak üretilir ve bizi daha uzun süre tok tutar

Ancak ultra işlenmiş yiyecekler bu döngüyü bozarak aşırı yeme ve kilo alımına yol açar. 2019 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma, ultra işlenmiş yiyeceklerin günlük kalori alımını 500 kalori artırdığını ortaya koymuştur.

Bu da bu tür yiyeceklerin fazla tüketilmesinin obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir.

Sağlıklı sandığımız ancak aslında ultra işlenmiş olan yiyecekler nelerdir?

Meyve suları, granola barlar, spor içecekleri, glutensiz yiyecekler ve bitki bazlı et ikameleri gibi yiyecekler, sağlıklı oldukları düşünülse de aslında ultra işlenmiş yiyeceklerdir.

Bu yiyecekler genellikle liften yoksundur ve yüksek miktarda şeker içerirler. Meyve suyu içmek yerine taze meyve tüketmek, granola bar yerine bir avuç fındık yemek daha sağlıklı alternatiflerdir.

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