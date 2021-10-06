Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, Facebook ile Facebook'a bağlı hizmetlerde yaşanan kesintiyle ilgili konuştu. Ergün; Facebook, WhatsApp ve Instagram üzerinden para kazanan kişilerin uğradıkları gelir kaybı nedeniyle davacı olabileceklerini söyledi.

Dünya genelindeki internet kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Facebook ile sahip olduğu hizmetlere saatlerce erişilmesini engelleyen sorunun etkisini henüz üzerinden atamamış durumda. Yaklaşık 6 saat boyunca süren ve bu süreçte hiçbir sisteme erişemeyen kullanıcılar, daha sonra eski düzenlerine dönmüş olsalar da bir kesim var ki yaşanan sorunların açtığı yaralardan muzdarip. Bu kesim, WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden iş yaparak para kazanan kimseler.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un çökmesiyle bu platformlar hiçkimse tarafından kullanılamadı. Hal böyle olunca da söz konusu platformlar üzerinden iş yapan kişiler, 6 saat boyunca gelir kaybına uğradılar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün ise dikkat çeken bir bilgilendirmede bulundu. Ergün, kesintiden etkilenen kişi ya da kurumların dava açabileceklerini söyledi.

Şirketlerin temsilci atamak zorunda bırakılmaları işe yaradı

Kürşat Ergün tarafından yapılan açıklamalara göre hükümetin getirdiği Sosyal Medya kanunu ile şirketlerin Türkiye temsilcileri ataması, ülkemizde muhatap bulunabilmesini sağladı. Bu sayede şirkete dava açmanın çok daha kolay olduğunu belirten Ergün, yargılamanın yerel mahkemelerce yapılacağını vurguladı. Bunun benzerinin pek çok ülkede yaşandığını ifade eden avukat, Facebook'un defalarca tazminata mahkum edildiğini söyledi.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bu durumda yaşanılan bu gelir kaybının nasıl tazmin edileceği sorusu akıllara geliyor. 5651 sayılı internete ilişkin temel düzenlemelerin yapıldığı yasa da yapılan son değişiklikle Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının; yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermesi zorunlu hale getirildi. Facebook ve Instagram da Türkiye temsilcilerini belirledi. Yasada açıkça belirtildiği üzere bu temsilciler, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek zorunda. Dolayısıyla ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumlar, açacakları davalarda Facebook ve Instagram şirketlerini taraf olarak gösterip; dava süresince tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebilir.