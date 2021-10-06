Optimar'ın sosyal medya kullanımına ilişkin anketi, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların neredeyse yarısı haberleri sosyal medyadan takip ettiğini söylerken, siyasi parti destekçilerinin favori platformları da büyük farklılıklar içeriyor. İşte o anketin detayları...

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Optimar isimli araştırma şirketinin sosyal medya kullanımına ilişkin anketinin sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan veriler, vatandaşların sosyal medya kullanım alışkanlıklarını ortaya koyması ve bir siyasi partiyi desteklediğini belirten vatandaşların en çok hangi platformları kullandıklarını gözler önüne sermesi nedeniyle dikkat çekiyor. Dilerseniz hemen, o araştırmanın sonuçlarına yakından bakalım.

Optimar'ın yaptığı araştırmaya göre siyasi parti destekçileri, genel olarak düşünüldüğünde pek de şaşırtmayan sonuçlar veriyorlar. Bu bağlamda, AKP'yi desteklediğini söyleyenlerin yüzde 50,5'i Facebook kullanıyor. Katılımcıların yüzde 36,2'si YouTube kullandığını belirtirken yüzde 23,3’le Twitter, yüzde yüzde 18,6’yla da Instagram kullanılıyor. Şaşırtmayan istatistikler, CHP ile AKP arasında nasıl bir zıtlığın olduğunu da gözler önüne seriyor.

İktidar ile muhalefet, sosyal medyada da zıt düşüyor

Ana muhalefet partisi CHP'lilerin favori sosyal medya platformlarına baktığımızda; ankete katılanların yüzde 31,7’sinin Twitter, yüzde 28,1’inin Instagram, yüzde 27,5’inin YouTube, yüzde 13,2'sinin ise Facebook olduğunu görüyoruz. Ak Parti'nin hükümetinin ortağı olan MHP'deki sosyal medya kullanımı ise yüzde 15,2'yle Facebook, yüzde 9,2'yle Instagram, yüzde 8,7’yle YouTube, yüzde 1,9'la da Twitter olarak ortaya çıkmış durumda. İyi Parti'ye baktığımızda; yüzde 14,1'i Twitter, yüzde 9,7'yle Instagram, yüzde 8,7'yle Facebook ve yüzde 4,3'le de YouTube'un kullanıldığını sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada dikkat çeken diğer hususlarsa şöyle

Optimar'ın araştırmasına göre katılımcılar, genel olarak en çok Instagram'ı kullanıyorlar. Bu cevabı veren kullanıcıların genele oranı yüzde 30,8. Katılımcıların yüzde 28,5’i Facebook, yüzde 13,5'i Twitter, yüzde 3,6'sı YouTube'u en çok kullandığını söylerken, binde 2'lik bölümse TikTok'u diğer platformlardan daha fazla kullanıyor. Öte yandan, araştırmaya katılanların yüzde 46,2 gibi ciddi bir bölümü, güncel haberleri sosyal medyadan takip ettiğini belirtti.

Araştırma, kadınlar ile erkeklerin favori sosyal medya platformlarının da farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Buna göre kadınlar en fazla Instagram'ı tercih ederken erkekler ise Facebook kullanıyorlar. Ankete katılan ve 18-44 yaş aralığında olan kullanıcılar, favorilerinin Instagram olduğunu ifade ediyorlar. 45-54 yaş aralığının favori sosyal medya platformu Facebook...