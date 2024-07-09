EURO 2024 boyunca maç sonuçlarını tahmin eden yapay zekâmız şimdi de İspanya-Fransa maçının sonucunu tahmin etti.

EURO 2024'te artık son üç maça gelmiş bulunuyoruz. Oynanacak iki yarı final müsabakasının ardından gerçekleştirilecek final ile birlikte EURO 2024 geride kalmış olacak. Turnuvanın ilk yarı final maçı bu akşam saat 22.00'de İspanya ile Fransa arasında gerçekleştirilecek. Daha önce bazı tahminleri doğru çıkan yapay zekâmıza maçın sonucunu sorduk.

Mediazone Games ve Sporanaliz'in geliştirdiği Futbol Simülasyon Oyunu'na göre yarı finallerin ilk maçında kazanan isim İspanya olacak. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadelede İspanya, topa hükmederek kazanacak.

Yapay zekânın skor tahmini 2-1 oldu.

Yapay zekâya göre İspanya, atak sayılarında, taç atışlarında ve serbest vuruşlarda üstün olan taraf olacak. Matadorların %55 topla oynama oranına sahip olacağı beklentisine bakılırsa bu durum kulağa mantıklı geliyor. Öte yandan Fransa, sert oyunun bedeli olarak 1 penaltı yaptıracak ve bir de kırmızı kart görecek.

Elbette ki yapay zekânın tahminleri adı üzerinde sadece bir tahmin ve gerçekte skor çok daha farklı olabilir. Bu skor ve istatistikler gerçeği bir noktaya kadar tahmin edebiliyor. Büyük turnuvalarda ve büyük takımlar arasındaki mücadelelerde net bir favori olmadığı da bilinen bir gerçek. Bakalım maç gerçekten de yapay zekânın dediği gibi mi geçecek?

Maç Sonu Güncellemesi:

Yapay zekâ gerçekten de turnuvanın ilk finalistini ve maçın skorunu doğru olarak bildi. Her ne kadar kart sayısı ve penaltı konusunda yanılmış olsa da yapay zekâmız sonucu doğru bir şekilde öngördü. Ayrıca topla oynama istatistiğinde de gerçeğe epey yakın bir sonuç almayı başardı. Karşılaşma boyunca topa daha çok hükmeden taraf İspanya oldu. Yine de maç, yapay zekâmızın beklediği kadar sert ve hücum aksiyonlu geçmedi.