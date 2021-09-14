Bilbao'da Hız Limiti Düşürülerek Hava Kalitesi Artırıldı

İspanya'nın büyük şehirlerinden olan Bilbao, çok küçük görünen bir hamle yaparak birçok çevresel sorunun etkisini zayıflatmayı başardı. Söz konusu şehirde hız sınırı saatte 50 kilometreden 30 kilometreye düşürüldü ve bunun sonucunda daha az duman, daha az gürültü ve daha az kirlilik elde edildi.

Özellikle büyük şehirlerde karşımıza çıkan birçok kirlilik bulunuyor. Işık, hava ve ses gibi farklı alanlarda gördüğümüz bu durumlar hem yaşam kalitemizi hem de doğayı kötü etkileyerek halihazırda var olan çevresel sorunlara katkıda bulunuyor. Bu sorunların etkisini zayıflatmak adına Bilbao şehri yönetimi, şehir içi hız sınırını düşürme kararı aldı.

İspanya’nın büyük şehirlerinden olan Bilbao, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre söz konusu kararın ardından oldukça rahatladı. Kararın sonucunda hem kaza oranlarında hem de şehirdeki gürültü miktarında önemli düşüşler yaşandı. Elbette, karardan memnun olmayan kişiler de yok değil.

Şehrin hava kalitesi arttı:

Bilbao’daki hız sınırı, daha öncesinde şehir içinde saatte 50 kilometreydi. Yeni düzenlemenin ardından sınırın saatte 30 kilometreye kadar gerilemesinin ardından yetkililer, kaza oranlarında düşüş yaşandığını, yaşanan kazaların ise ciddiyetinin azaldığını söyledi.

Bunun dışında şehrin Belediye Başkan Yardımcısı Alfonso Gil, şehirdeki gürültünün 2 ile 3 desibel kadar azaldığını, daha az kirlilik ve daha az dumanın elde edildiğini söyledi. Farkındalık kampanyalarıyla desteklenen bu kararın tam potansiyeline erişebilmesi için Gil, eğitimlerle herkesin ulaşım alışkanlıklarını değiştirmek gerektiğini de belirtti.

Söz konusu karardan memnun olmayan kişiler de bulunuyor. Bunların başında işleri büyük ölçüde yavaşlayan taksiciler geldi. Aralarından biri, işlerin yavaşlaması sebebiyle daha uzun mesai yapmak zorunda kaldığını söyledi. Buna ek olarak etrafında herhangi bir bina bulunmayan yollarda da hız sınırının düşmesi, sürücülerin tepki göstermesine sebep oldu.

Bilbao’nun çevreye yönelik ilk yatırımı bu değil. Öyle ki şehirde, geçtiğimiz 30 yılda tramvay ve metro gibi sürdürülebilir toplu taşıma araçlarının altyapılarına büyük miktarlarda yatırımlar yapıldı. Bunun yanında şehrin tarihi semti ve çoğu alışveriş caddesi tamamen yaya bölgesi ilan edildi. Söz konusu kararın ardından Avrupa Komisyonu, Şehir Yol Güvenliği Ödülü’nü Bilbao’ya verdi.