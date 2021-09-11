Ülkemizin iki kıtayı birbirine bağlayan büyük şehri İstanbul, Avrupa'daki büyük şehirler arasında 1 numaralı şehir seçildi. Müjdeyi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 10 şehrin bulunduğu listede Bodrum da bulunuyor.

Ülkemizin 81 ilinin de kendisine göre güzellikleri bulunuyor. Coğrafi konumunun katkısıyla 4 mevsimi de yaşayan Türkiye’nin, konu büyük şehirlere geldiğinde dikkat çeken şehirlerinden biri de iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul. Tarihi oldukça zengin olan şehrimizde gezilip görülecek sayısız mekan bulunuyor ve şehrin Marmara bölgesinde olması ikliminin de oldukça güzel olmasını sağlıyor.

Elbette ortada bunca güzellik olunca ülkenin dışından da büyük ilginin gelmesi kaçınılmaz bir hal alıyor. Sadece ülkemizde değil, dünyada da oldukça sevilen bir şehir olan İstanbul, Travel and Leisure dergisinin son derlemesiyle bir kez daha şovunu yapmış oldu. Avrupa’nın en çok beğenilen 10 şehrinin sıralandığı listede İstanbul, birinci sıraya yerleşti. Listemizde Türkiye’den bir yer daha bulunuyor.

Avrupa’nın 1 numaralı kenti İstanbul, Bodrum ise altıncı sırada:

Güzel haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı. Travel and Leisure dergisinde dağıtılan ‘Dünyanın En İyileri Ödülleri’nde İstanbul’un, Avrupa’nın 1 numaralı kenti seçildiğini belirten Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaşı:

“Avrupa'daki şehirler arasında İstanbul zirvede. İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri. Travel and Leisure'nin bu yılki 'Dünyanın En İyileri Ödülleri'nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti. Bu gurur hepimizin“

Travel and Leisure dergisinin yaptığı söz konusu ankette katılımcılar, son 3 yıl içindeki tecrübelerine dayanarak seçimlerini yaptılar. 11 Ocak ile 11 Mayıs tarihleri arasında yapılan anket sonucunda İstanbul, 91,32 puanla birinci oldu. Tam liste ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

İstanbul - 91,32 Floransa - 90,48 Kraków - 89,39 Roma - 88,88 San Sebastián - 88,87 Bodrum - 88,82 Trieste - 88,54 Lübliyana - 88,47 Porto - 87,79 Sevilla - 87,73

Dünya sıralamasıysa şu şekilde:

San Miguel de Allende Udaipur İstanbul Ubud Kyoto Florensa Mexico City Oaxaca Chiang Mai Bangkok

İstanbul’un inanılmaz derecede zengin tarihine inmek isterseniz ilgili konuyu aktardığımız yazımıza göz atabilirsiniz. Söz konusu göz alıcı şehrimizin uzaydan çekilmiş bir fotoğrafına da yine ilgili yazımızdan göz atabilirsiniz.