2.700 yılı aşkın süredir ayakta kalan İstanbul'un yakın tarihini fotoğraflarla görmek istiyorsanız, İBB'nin Zaman Makinesi sitesine göz atmalısınız. Sitede 1850 – 1955 yılları arasında çekilen tarihi fotoğrafları ve açıklamaları görebilirsiniz.

T uhteşem tarihi mirasıyla ayakta kalmaya devam ediyor. M.Ö. 685 yılında kurulan ve 2.700 yılı aşkın süredir milyonlarca insanın, kültürün ve yönetimin evi olan metropol şehir, Avrupa ve Asya kıtalarının birleşim noktası olarak da büyük bir jeopolitik önem taşıyor.

İstanbul'un yakın tarihini öğrenmek veya görmek için günümüzde pek çok yol bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu yollardan biriyse zamanda yolculuk yaparak 1850 yılından 1955 yılına kadar çekilen fotoğrafları çekildiği yerde görmenize olanak tanıyor.

İstanbul'un tarihine inin:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zaman Makinesi isimli internet sitesi, yakın tarihte İstanbul'da çekilen fotoğrafları size gösteriyor. Üstelik fotoğraflar, yaklaşık çekim yerlerine göre harita üzerinde bulunabiliyor. Dolayısıyla merak ettiğiniz bir konuma giderek bu konumda çekilen fotoğrafları görmeniz mümkün.

Yaklaşık çekim tarihleri verilen fotoğraflar altında fotoğraf hakkında bilgi, fotoğrafın nerede çekildiği ve bazı fotoğraflarda fotoğrafı çeken kişinin ismi yer alıyor. Örneğin yukarıda gördüğümüz ve Galata Köprüsü'nde çekilen bu fotoğrafı çeken kişi belli değil. Fotoğraf, Galata Köprüsü'nde geçiş ücreti toplayan müruriye memurlarını gösteriyor.

İnternet sitesinin sol üst kısmında yer alan kaydırma butonundan fotoğraflarını görmek istediğiniz yıl aralığını da seçebiliyorsunuz. Henüz beta aşamasında olan Zaman Makinesi, belediye arşivlerinde yer alan ve çeşitli yıllara ait olan İstanbul fotoğraflarını yavaş yavaş bünyesine eklemeye devam ediyor. Zaman Makinesi'ne gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.