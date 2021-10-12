Bir Turist, 'Yuh' Dedirten Bir Gerekçeyle Dolandırıldı

İBB meclis toplantısında konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin bir turisti sıra dışı bir yalanla nasıl 400 dolar dolandırdığını anlattı. Bu utanç verici olayı başka bir taksiciden duyduğunu ifade eden Özkan, dolandırıcının İstanbullu taksicileri temsil ettiğini vurguladı.

Türkiye’ye gelen turistlerin karşılaştığı sorunlardan biri olarak artık zihnimizde yer eden ‘takside dolandırıcılık’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bahsedilen bir olaya göre inanılmaz bir boyuta ulaştı. Normalde yolu uzatma yoluyla yapılan dolandırıcılık, şimdi yol tutarı dışında da yalan söyleyerek para almaya kadar ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, konuşması sırasında yabancı bir profesörün bir taksici tarafından yol tutarı hariç 400 dolar dolandırıldığına dair aldığı duyumlardan bahsetti. Başka bir taksiciden alınan duyuma göre şahıs, taksicilik görevine hâlâ devam ediyor.

Karşıya geçerken vize parası aldı

İBB kürsüsünde yaptığı konuşmada bir taksiciden aldığı endişe verici duyumu paylaşan İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin yabancı bir profesörü Anadolu Yakası’na geçmek için vize gerektiğini söyleyerek dolandırdığı olayı anlattı. Taksilerin etkinliğinin başka uygulamalar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle yapılan eylemlere de hep bu tarz dolandırıcılık olayları örnek gösterilmişti. Zira belli tarifeler yerine taksimetre kullanılması, dolandırıcıların işine geliyordu.

İbrahim Özkan, olayı "Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım." sözleriyle anlattı.