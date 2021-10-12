İstanbul'daki Taksi Krizi Dünya Basınına Yansıdı

The Guardian gazetesi, İstanbul'da yaşanan taksi krizini sayfalarına taşıdı. Taksi azlığından dolayı İstanbul'un büyük bir sorunla boğuştuğunu belirten The Guardian'dan Bethan McKernan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sorunu çözmek için çabalasa da çözümlerinin sendikalar tarafından reddedildiğinin altını çizdi

Bildiğiniz üzere İstanbul'da uzun süredir büyük bir taksi krizi yaşanıyor. Her gün taksicilerin yerli müşteri almadığı gerekçesiyle ceza aldığına dair yeni haberlere uyandığımız bu zamanlarda yaşanan sıkıntı, dünya basınına da taşmaya başladı.

The Guardian gazetesinden Bethan McKernan, bu konu hakkında düşüncelerini en kapsamlı haliyle paylaşan isimlerden biri oldu. Plaka mafyalığını krizin en büyük nedenlerinden biri olarak gösteren McKernan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konu hakkında ürettiği çözümlerin sendika tarafından defalarca kez reddedildiğini ve olayın daha ciddi boyutlara ulaşacağını dile getirdi.

The Guardian'dan sert manşet: "İstanbul'daki taksi mafyalarının karanlık dünyasına doğru"

İstanbul nüfusunun artmasına karşın taksi sayısı sabit kalmaya devam ettiği için insanlar, en basit ihtiyaçlarından biri olan ulaşımı taksiler aracılığıyla giderememeye başladı. Daha fazla gelir elde edebildikleri için sadece turistleri tercih eden taksiciler, yerli müşterileri almadıkları gerekçesiyle ceza yemeye devam etse de bu cezalar onları caydırmaya yetmiyor ve İstanbul'daki insanlar mağdur olmaya devam ediyor.

Sadece bu yıl içerisinde taksi sürücülerine dair 43 bin şikayet alındığını belirten McKernan, yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma İdaresi Başkanı Utku Cihan'ın "6.000 lisanslı taksi plakası eklememiz gerektiğini gösteren raporları ilettik, ancak sendika bunu reddediyor" ifadelerine yer verdi.

McKernan'ın altını çizdiği detaylardan birisi, taksicilerin korsan taksicilerle kanlı bıçaklı olduğu, hatta Uber'i ülkeden göndermek için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları oldu. Ayrıca yerli müşterilerin taksi bulsalar bile çoğu zaman ırkçılık, sözlü ve fiziksel taciz gibi olaylara maruz kaldıklarını dile getirdi.

İmamoğlu'nun çabalarına rağmen bir şey yapılmadığını ve insanların önümüzdeki başkanlık seçimlerinde onu potansiyel bir aday olarak gördüğünü vurgulayan McKernan, bu sorunların kısa bir zamanda çözülmediğini, çözülse bile özellikle taksi plakalarının sahiplerini tanımayan taksi sürücülerinin problem yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

İddiasını güçlendirmek isteyen gazeteci, Beyoğlu'ndaki bir taksi durağında görevli Serdar Yılmaz'ın ifadelerine de yer verdi; "Bu arabayı beş yıldır kullanıyorum ve sahibiyle hiç tanışmadım. Sadece günlük kiramı merkezde ödüyorum. Bunlar tam bir mafya. Sosyal güvencemiz yok. Çok az kazanmaya istekliysen, herkes yapabilir. Adli kontrol yapmıyorlar. Hiç hoş bir iş değil."