İBB, Öğrencilere Ücretsiz Tablet Dağıtımına Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan " öğrencilere 40 bin tablet" projesinde dağıtıma başlandı. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak olan tabletler, uzaktan eğitim döneminde mağdur olan öncelere yardımcı olmayı amaçlıyor. Tablet dağıtımları, nisan ayının başına dek devam edecek.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli; internet, bilgisayar ve tablet gibi ürünlere duyulan ihtiyacı artırdı. Hal böyle olunca da dar gelirli aileler için çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi. Bu kampanyalardan bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmıştı. Toplamda ihtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin adet tablet dağıtılacağını duyuran İBB, tabletlerin dağıtımına bugün itibarıyla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tabletlerin belirlenmiş olan maddi geliri düşük ailelere ulaştırılacağını ifade eden İmamoğlu, çocuk sayısı 3'e kadar olan aileler için 1, 3 ve 3'ten fazla olan ailelere 2 tablet verileceğini belirtti. İBB yetkilileri, yaptıkları belirlemeler sonucunda 1.700 aileye 2 tablet verileceğini belirledi.

Tablet dağıtımları nisan ayına kadar devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tablet kampanyasında, Vestel'in "V TAB Z1" modeli tercih edildi. Tabletlerle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bu tabletlerin yarısının Wi-Fi, yarısının da SIM kart ile çalışacağını söyledi. Neden böyle bir tercih yapıldığını da açıklayan Ekrem İmamoğlu, kent genelindeki altyapı durumunu incelediklerini, geniş bant internet altyapısının olmadığı bölgelerdeki ihtiyaç sahibi aileler için SIM kartlı tabletlerin daha iyi bir tercih olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre tabletler, şubat ve mart ayı boyunca dağıtılacak. Dağıtım sürecinin en geç nisan ayı başında tamamlanmasını amaçladıklarını söyleyen İmamoğlu, açıklamaların ardından içinde tabletlerin bulunduğu kolilerin yola çıkmasına yardımcı oldu...