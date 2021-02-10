Sağlık Bakanlığı'ndan, Koronavirüs Aşısı Hatırlatması

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı sırası gelen vatandaşları, randevu almaları hususunda uyardı. Yapılan açıklamalarda, randevu alınmadan sağlık kuruluşlarına gidilmemesi gerektiği belirtildi. Bakanlık ayrıca, nasıl randevu alınacağını da hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı, bir süredir devam eden koronavirüs aşılama programıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Aşı vurulmak için sırası gelen vatandaşları ilgilendiren bu uyarıda, randevu alınmadan sağlık merkezlerine gidilmemesi gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların nasıl randevu alacakları da hatırlatıldı. Bu bağlamda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni işaret eden bakanlık yetkilileri, bu sistem üzerinden randevu alınıp, randevu gün ve saati geldiğinde de sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde

Gönderinin orijinal haline, burada bulunan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verildi: Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen, randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız.

Eğer koronavirüs aşısı vurulacak gruptaysanız ve hemen randevu almak isterseniz, mhrs.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.