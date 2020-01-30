558 Büyük İstanbul Depreminin İzlerine Rastlanan Kazı

Son günlerde depremle yatıp, depremle kalkıyoruz. Bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştiğimiz bugünlerde, Bathonea Antik Liman yerleşimi bölgesinde yapılan kazılarda İstanbul'u 7 Mayıs 558 tarihinde vuran depremin izlerine rastlandı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olduğu 558 yılında devasa bir depremle sarsılmıştı. Deprem, o zamanki adıyla Konstantinopolis'i neredeyse tamamen yerle bir etti. Söz konusu depremde Ayasofya'nın kubbesi çökerken, şehrin surları ciddi şekilde hasar gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), İstanbul Avcılar'da Bathonea Antik Liman yerleşimi kazılarına yeniden başladı. Büyük bir titizlikle devam eden kazılarda, 7 Mayıs 558 tarihinde yaşanan depremin kalıntılarına rastlandı.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Şengül Aydıngün, çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduklarını söyledi. Bathonea’da tarihin her döneminde yerleşim olduğunu belirten Doç Dr. Aydıngün, “Yapmış olduğumuz kazılar bize çok farklı bilgiler sağlıyor. Antik Çağ ve Orta Çağ yazarlarının söz ettiği depremin izlerini burada tespit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Birbirine sarılmış halde bulunan iskeletler

6’ncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında yaşanmış çok ciddi bir deprem olduğuna dikkat çeken Doç Dr. Aydıngün, “Hatta Ayasofya’nın kubbesinin de yıkıldığı deprem için İmparator Justinianus’un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçi, ‘Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır’ diyor. Gerçekten yaptığımız kazılarda temellerine kadar yıkılmış 6’ncı yüzyıl yapılarını gördük” ifadelerini kullandı.

“Bathonea kazıları sadece arkeoloji ve tarihe değil pek çok bulgusuyla pek çok bilim dalına da hizmet ediyor” diyen Doç Dr. Aydıngün, kazıların İstanbul tarihinde jeolojik bakımdan yaşanan acı olaylar hakkında çok değerli bilgiler sağladığını belirtti.