Farklı Yerlerde Gerçekleşen Depremlere Ait Görüntüler

Son dönemlerde iyiden iyiye sıklaşan depremler, insanlara büyük korku yaratıyor. Ancak son dönemlerde ülkemizde yaşanan depremlerden daha güçlüsü olsa nasıl manzaralarla karşılaşacağımızı hiç merak ettiniz mi?

Türkiye, son dönemlerde en çok deprem gerçeğini konuşur hale geldi. Çünkü Türkiye'nin hemen her yerinde fay hatları bulunuyor ve faylar, zaman zaman kırılarak depreme neden oluyor. Üstelik son dönemde sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de yaşanan depremlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durum, insanların korku içinde yaşamlarını sürdürmelerine neden oluyor.

Her depremden sonra televizyon kanalları ya da sosyal medya aracılığıyla açıklamalarda bulunan uzmanlar, depremin değil binaların öldürdüğünü söylüyorlar. Aslına bakacak olursak bu cümlenin doğruluğu su götürmez bir gerçek çünkü bunu, henüz birkaç gün önce yaşadığımız 6.8 büyüklüğündeki depremde gördük. Bölgedeki yorgun ve hasarlı binalar, yaşanan depremde yerle bir olurken sismik izolatörlerin kullanıldığı Elazığ Fethi Sekin Hastanesi, bu depremi 3.1'miş gibi hissetti.

Depremler, dünyanın her yerinde benzer şekillerde gerçekleşiyor ancak büyüklükleri farklı oluyor. Devreye, ülkelerin ekononik ve gelişmişlik seviyeleri de eklendiği zaman benzer büyüklükteki depremlerin farklı ülkelere çıkardığı bilançolar değişebiliyor. Örneğin 6.8'lik bir deprem Türkiye için önemli bir sorunken Japonya için hafif hasarla atlatılan depremler olarak geçiyor.

2017'de Meksika'da gerçekleşen 8,2'lik depremin görüntüleri

2016'da Ekvador'da gerçekleşen 7,8'lik depremin görüntüleri

2015'te Şili'de gerçekleşen 8,3'lük depremin görüntüleri

2015'te Nepal'de gerçekleşen 7,8'lik depremin görüntüleri

2014'te Çin'de gerçekleşen 6.1'lik depremin görüntüleri

Hemen aşağıdaki videoda da dünyanın farklı bölgelerinde, farklı zamanlarda gerçekleşen deprem anlarına ait korkunç görüntüleri izleyebilirsiniz

Türkiye, sürekli olarak deprem gerçeği ile yüzleşiyor olsa da pek çok uzmana göre henüz en kötüsü yaşanmadı. Çünkü bilim insanları, uzunca bir süredir Marmara Denizi'nde güçlü bir deprem beklediklerini ifade ediyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'u da derinden etkileyecek depremin 7.5 büyüklüğünde olabileceğini ve çalışmaların bu yönde yapıldığını söyledi.

Gündemimizin en önemli konularından bir tanesi olan deprem, Webtekno ekibinin de gündeminde. YouTube ekibimiz, bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yaparak beklenen İstanbul depremiyle ilgili neler yapılacağını ve bu depremin nasıl gerçekleşebileceğini fazlasıyla anlaşılabilir ve sade bir dil kullanarak sizlere aktarmaya çalıştı. Eğer bu konuda paylaştığımız videoyu henüz izlemediyseniz, sizleri hemen buradaki bağlantıya bekliyoruz.