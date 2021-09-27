İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En 'Yoğun' Havalimanı Oldu

Geçtiğimiz ağustos ayında 4 milyon 563 bin 735 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı listesinde ilk sırada yer aldı. Ağustos ayı boyunca hem iç hem de dış hatlarda toplamda 31 bin 497 uçak iniş-kalkış yaptı.

Tüm dünyada COVID-19'a karşı aşılanma oranının artmasıyla birlikte pandeminin derinden etkilediği seyahat sektörü yeniden canlanmaya başladı. Bu canlanmaya en iyi örneklerden biri, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en verimli havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı oldu.

Ağustos ayı boyunca 4 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı listesinde birinci sırada yer aldı. 1 aylık süre boyunca iç hatlarda 9 bin 956, dış hatlarda ise 21 bin 541 uçuş gerçekleşti.

Listenin ilk onunda Türkiye'den üç havalimanı yer aldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 8 aylık raporlara göre İstanbul Havalimanı'nda 8 ay boyunca iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda ise 116 bin 97 olmak üzere toplamda 163 bin 635 uçuş gerçekleştirildi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı listesinin 4. sırasında ise Sabiha Gökçen Havalimanı yer aldı. İstanbul Anadolu yakasında bulunan bu havalimanı, son bir ayda 11 milyon 826 bin 342 yolcu ağırladı. Listenin onuncu sırasında yer alan Antalya Havalimanı'nı Ağustos ayında ağırladığı yolcu sayısının 8 milyon 113 bin 438 olduğu açıklanırken, artık çoğunlukla kargo ve özel uçak trafiği için açık olan Atatürk Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin 26 bin 811 olduğu belirtildi.