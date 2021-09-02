İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En 'Verimli' Havalimanı Oldu

40 milyondan fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip havalimanlarıyla ilgili bir araştırma yapan Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği, İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en verimli havalimanı ilan etti. Havalimanı yöneticilerinden Fırat Emsen, verimlilik politikalarının uzmanlarca tescil edildiğini açıkladı.

Ulaşım Araştırmaları Dünya Konferansı (WCTRS) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS), İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın verimli havalimanı olduğunu açıkladı. Havalimanının genel yapısı, yönetim kalitesi ve stratejileri, kapasite, maliyet ve rekabet gücü kategorilerde derinlemesine bir araştırma yapan dernek, İstanbul Havalimanı'na tüm bu konularda tam not verdi.

İstanbul Havalimanı, söz konusu araştırma kapsamında 40 milyondan fazla yolcu taşıma kapasitesi sahip olan devasa havalimanları arasında incelendi. Özellikle de Avrupa'daki diğer havalimanlarıyla kıyaslandığında oldukça iyi sonuçlar veren İstanbul Havalimanı, "Artık Değişken Faktör Verimliliği (R-VFP) Endeksi"ne göre tüm rakiplerini geride bıraktı.

"Takdir ediliyoruz"

Alınan ödülle ilgili açıklamalarda bulunan İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, verimlilik politikalarının sektör uzmanları tarafından takdir edildiğini söyledi. Bu tür başarıların İstanbul Havalimanı için çok önemli olduğundan bahseden Emsen, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Havalimanı'nın yapım aşamasında başladığımız ve işletme aşamasında devam ettirdiğimiz verimlilik politikalarımızı, işimizin her aşamasında eğitimli ekiplerimiz sayesinde uyguluyoruz. İnovasyon, teknoloji, dijitalleşme, sistem ve operasyon entegrasyonları, hızlı karar alma konularının ön planda tutulduğu İstanbul Havalimanı’nda sağladığımız verimlilikle kusursuz işleyen bir sistem oluşturduk. Dünyaya açılan kapı İstanbul Havalimanı olarak başarılı ve ödül kazandıran projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."