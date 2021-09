İstanbul Havalimanı, Dünyanın En İyi 2. Havalimanı Oldu

Travel and Leisure dergisinin düzenlediği “World’s Best Awards 2021” anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonucuna göre, “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” sıralamasında İstanbul Havalimanı 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.

2018 yılında hizmet vermeye başlayan ve çok konuşulan İstanbul Havalimanı; Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun kesiştiği noktada, kıtaları birbirine bağlayan stratejik coğrafi konumuyla ön plana çıkıyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı oluşunun yanı sıra bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi durumunda.

Daha önce Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından yılda 40 milyondan fazla yolcu ile “Avrupa'nın En Verimli Havalimanı” seçilen İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure tarafından gerçekleştirilen ankette ise “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” sıralamasında ikinci oldu.

Birçok havalimanını geride bıraktı:

İstanbul Havalimanı, ABD’nin New York şehri merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure tarafından her sene gerçekleştirilen World’s Best Awards 2021 anketinde 91,17 puanla dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçildi. Birinci sırada ise 93,45 puanla, geçen sene de birinci olan Singapur Changi Havalimanı yer alıyor.

World’s Best Awards 2021 anketinin “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılarak sonuçlar bu doğrultuda belirleniyor. Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak ikinci sırada yer aldı.