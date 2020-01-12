İstanbul Havalimanı'nda Uyku Kapsülü Uygulaması

İstanbul Havalimanı 'İGA Sleepod' adındaki yeni uyku kapsülü uygulamasını yürürlüğe soktu. Dünya üzerinde birçok hava alanında bulunan hizmet yolcuları bekleyişleri sırasında konforlu bir şekilde ağırlamak amacıyla ilk kez Türkiye'ye geldi. Saatlik kiralanabilen kapsüller yolculara hijyenik ve tam teçhizatlı bir uyku sağlıyor.

Seyahat için hava yolculuğunu tercih etmek ne kadar güvenli, konforlu ve hızlı olsa da bazen işler istendiği gibi gitmeyebiliyor. Uçuşların beklenmedik şekilde rötar yapması yolcuları saatlerce hava alanlarına tıkabiliyor. Yolcular da çareyi yemek ya da kenarda köşede uyumakta aramak zorunda kalıyorlar.

6 Nisan 2019 tarihinde hizmet vermeye başladığından beri her gün binlerce yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı’na eklenen yeni bir bölüm, bu dertten muzdarip olan yolcular için konforlu bir çözüm sağlıyor. ‘İGA Sleepod’ adı verilen kiralanabilir uyku kapsülleri, uçuş bekleyişlerinin sıkıntısını biraz da olsa indirmeyi hedefliyor.

Turistler için uygun fiyatlı denilebilir

Kiralanabilir uyku kabini uygulaması aslında yurtdışında birçok hava alanında bulunuyor. İstanbul Havalimanı da kendi uyku kabinini geliştirerek bu hava limanlarının arasına katıldı ve kabinleri saati 9 euroya kiralıyor. Dış hatlar terminali giden yolcu katına yapılan bu kabinler sayesinde yolcular saatler sonra olan uçuşlarını uyuyarak beklerken güvenlik, depolama ve hijyen alanında bazı olanaklardan da faydalanıyorlar.

Tam teçhizatlı uyku keyfi

Saati 9 euroya kiralanabilen uyku kapsüllerinde hijyen ön planda tutuluyor. Hizmeti kullanan her yolcuya tek kullanımlık çarşaf ücretsiz olarak veriliyor. Yolcular battaniye ve yastık gibi ekstra eşyaları 2 euro karşılığında temin edebiliyor. Bu tek kullanımlık olmayan malzemeler ise her kullanımdan sonra personeller tarafından kuru temizlemeye gönderiliyor.

Yolcuların dinlenirken aynı zamanda başka ihtiyaçlarını da karşılaması için tasarlanan kapsüllerde USB girişi ve priz de bulunuyor. Böylece yolcular, hizmetten faydalanırken telefon ve bilgisayar gibi cihazlarını kullanma ya da uyurken şarj etme imkanı buluyor.

Kapsüllerde bulunan yatakların alt kısmındaki depolama alanına bagaj ya da herhangi bir yükü depolamak da mümkün. Yolcular uyku kapsüllerindeyken eşyaları hakkında endişelenmeden uykuya dalabiliyorlar. Çünkü depolama alanına ulaşmak için yatağın kaldırılması gerekiyor.