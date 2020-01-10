Türk Telekom, İstanbul Havalimanı'na Ücretsiz Wi-Fi Sunuyor

Türk Telekom, İstanbul Havalimanı'na Türkiye'nin kapalı alandaki en geniş Wi-Fi ağını kurdu. Havalimanına gelen misafirlerin bir saat boyunca ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanabileceğini açıklayan Türk Telekom, bu sürenin sonunda vatandaşlara iki farklı internet paketi seçeneği sunuyor.

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden İstanbul Havalimanı, günümüz teknolojileriyle donatılmış bir şekilde yolculara hizmet veriyor. Şimdiyse İstanbul Havalimanı'nda yeni ve oldukça faydalı bir hizmet, yolculara sunuldu. Türk Telekom, İstanbul Havalimanı'ndaki yolculara ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, İstanbul Havalimanı'nın günlük 200 binden fazla misafiri olduğunu ve bu misafirlerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği için böyle bir uygulamayı hizmete sunduklarını açıkladı. Kıraç, İstanbul Havalimanı'na 5.000 kadar erişim noktası yerleştirdiklerini ve Türkiye'nin kapalı alandaki en geniş Wi-Fi ağını kurduklarını açıkladı.

Türk Telekom, Türkiye'nin kapalı alandaki en geniş Wi-Fi ağını İstanbul Havalimanı'na kurdu

Türk Telekom'un yeni uygulaması kapsamında havalimanına gelen misafirler, IGA'nın Wi-Fi şebekesine bağlandıkları takdirde 1 saatlik ücretsiz kullanım hakkı kazanmış olacaklar. Herhangi bir şartın sunulmadığı bu bir saatlik sürenin sonunda misafirler, günlük ya da ek olarak 2 saatlik daha internet paketi satın alabiliyorlar ve Wi-Fi hizmetinden faydalanmaya devam ediyorlar.

Türk Telekom, İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluğun farkında olarak buna göre bir çözüm üretmiş ve havalimanı boyunca fazlasıyla güçlü ve yeterli bir altyapı sistemi kurmuş. Bununla da yetinmeyen Türk Telekom, terminal binasına onlarca teknik destek uzmanı yerleştirmiş durumda. Bu uzmanlar, 7 gün 24 saat boyunca aktif olarak hizmet veriyorlar ve misafirler, yaşadıkları problemlerle ilgili anında hizmet alabiliyorlar.