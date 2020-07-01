İstanbul Havalimanı’nda Koronavirüs Test Merkezi Kuruldu

İstanbul Havalimanı'na bir koronavirüs test merkezi kuruldu. Bu merkez, yurt dışına giden ve yurt dışından gelen tüm yolcuların koronavirüs testi yaptırabilmelerini sağlıyor. İsteğe bağlı olarak yapılan testlerin sonuçları, sadece 2 saat içerisinde e-posta ya da çıktı olarak yolcuya veriliyor.

2020'nin ilk günlerinden beri tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs salgını, olağan yaşamı bir anda alt üst etti. Virüse karşı teyakkuza geçen hükümetler, koronavirüsle mücadele kapsamında onlarca tedbir aldılar. Şimdiyse ülkemizde, koronavirüsle alakalı önemli bir adım atıldı. İstanbul Havalimanı'nda bir merkez oluşturan yetkililer, burada koronavirüs testi yapmaya başladılar.

İki ayrı noktada bulunan İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezi, toplamda 5.000 metrekarelik bir alana yayılmış durumda. Bu alanda hem yurt dışına giden hem de yurt dışından gelen yolcular koronavirüs testi yaptırabiliyorlar. Yapılan testin ardından yine havalimanı içerisinde kontrol edilen numunelerden elde edilen sonuçlar, 2 saat içerisinde yolculara veriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda açılan test merkezinden çıkan koronavirüs testi sonuçları, isteyen yolculara e-posta olarak gönderilirken isteyen yolculara da çıktı olarak veriliyor. Yolcular bu test sayesinde koronavirüs kapıp kapmadıklarını öğrenme imkanı yakalamış oluyorlar. Yetkililer, 50 farklı numune alma noktalarının olduğunu ve günde 40 bine kadar test yapabildiklerini ifade ediyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda koronavirüs testinin ücretsiz olacağını açıklamıştı. Aslına bakacak öyle de oldu fakat İstanbul Havalimanı'nda kurulan test merkezi için bu durum geçerli değil. Zaten İstanbul Havalimanı'nda yolculuk yapacak olan kişiler, eğer isterlerse bu testi yaptırıyorlar. Dolayısıyla Koca'nın açıklamaları ile İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezini birbirine karıştırmamak gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, yolcular gelmeden önce havalimanı çalışanları ile bir demo yaptıklarını ifade ediyor. Yapılan demonun başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Mere, artık yolcuların beklendiğini söylüyor. Peki burada koronavirüs testi yaptırmanın maliyeti ne kadar?

Fatih Mere, yaptığı açıklamalarda İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs testi yaptırmanın maliyetini de açıkladı. Mere, hiçbir gelir beklentilerinin olmadığını ifade ederek burada koronavirüs testi yaptırmanın bedelinin 110 TL olduğunu sözlerine ekledi. Yani eğer İstanbul Havalimanı'na gider ve bu testi yaptırmak isterseniz, 110 TL karşılığında COVID-19 olup olmadığınızı öğrenebiliyorsunuz.