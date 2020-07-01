Türkiye'nin net satış geliri en yüksek şirketlerinin listelendiği Fortune 500 Türkiye 2020 açıklandı. TÜPRAŞ'ın zirvede olduğu listeye enerji kuruluşları damga vurdu desek yeridir.

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin 2008 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 şirketini listelediği Fortune 500 Türkiye listenin 2019 yılı sonuçları açıklandı. Listede yer alan şirketlerin 2019 yılındaki net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 44,5 gibi ciddi bir artış göstererek 78.1 milyar TL’ye ulaşırken; net satış gelirleri yüzde 14,9 artış gösterdi ve 1.8 trilyon TL’ye ulaştı. Bununla birlikte, 2018’de net satışların yüzde 31,8 artış gösterdiği düşünüldüğünde bir yavaşlama olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

Finansal kurumların ve holdinglerin dışarıda kaldığı Fortune 500 Türkiye 2020 listesinde zirve, 89.6 milyar TL net satış geliriyle TÜPRAŞ’ın oldu. Enerji Piyasaları İşletme, 87.9 milyar TL net satış geliriyle ikinci sırada yer almasına rağmen sadece 62.8 milyon TL FVÖK ile kâr sıralamasında 316. oldu. 75,1 milyar lira net satış geliriyle üçüncü sırada yer alan Türk Hava Yolları’nı 53,6 milyar TL ile Petrol Ofisi, 46,3 milyar TL ile Opet takip etti.

TÜPRAŞ, Fortune 500 Türkiye 2020'nin zirvesinde yer aldı

Fortune 500 Türkiye’nin 2019 sonuçlarında toplam ihracat, TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artış gösterirken, dolar bazında yüzde 2,7 daraldı. Buna göre Fortune 500 Türkiye listesindeki şirketlerin toplam ihracatı 515,8 milyar TL yani 90.9 milyar dolar oldu. Listedeki şirketlerin net satışlarının yüzde 72’sini iç satışlar, yüzde 28’ini ise ihracat oluşturdu. Ayrıca listedeki 500 şirketten 402’si kâr açıklarken, 98’i zarar açıkladı.

Fortune 500 Türkiye 2020’de yer alan şirketlerin istihdam oranı da geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. 2018'de 1 milyon 150 bin kişiyi istihdam eden şirketler, 2019'da 1 milyon 240 bin kişi barındırdı. Fortune 500 Türkiye 2020’de ayrıca geçen yıl 279 olan ‘net satış geliri 1 milyar TL’yi aşan şirket’ sayısı bu yıl 323’e yükseldi. ‘Net satış geliri 10 milyar TL’yi aşan şirket’ sayısı ise 29’dan 33’e yükseldi. Açıklanan bilgilere göre Fortune 500 Türkiye 2020’de yer alan şirketlerin Türkiye’nin Gayri safi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 42,6.

Fortune 500 Türkiye 2020’ye göre net satış gelirleri en yüksek olan 10 şirket

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TÜPRAŞ) - 89,6 milyar TL

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş - 87,9 milyar TL

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. - 75,1 milyar TL

PETROL OFİSİ A.Ş. - 53,6 milyar TL

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. - 46,.3 milyar TL

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - 40,2 milyar TL

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. - 39,2 milyar TL

AHLATCI KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. - 34,7 milyar TL

ARÇELİK A.Ş. - 31,9 milyar TL

Fortune 500 Türkiye 2020’de yer alan tüm şirketlere bakmak isteyenler buradaki listeyi inceleyebilirler.