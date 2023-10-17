Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i yıllar sonra bir araya getirecek İstanbul İçin Son Çağrı filminin yayın tarihi belli oldu. İstanbul İçin Son Çağrı, Netflix aracılığıyla seyirci ile buluşacak.

Netflix Türkiye'den bomba bir açıklama geldi. Bundan yıllar önce Aşk-ı Memnu isimli dizide birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i yeniden bir araya getirecek olan "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin yayın tarihi belli oldu. Seyirciler, büyük bir heyecanla beklenen yeni filmi, önümüzdeki ay izleyebilecekler.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, İstanbul İçin Son Çağrı filminin yayın tarihine ve filmle ilgili yapılan diğer açıklamalara yakından bakalım.

İstanbul İçin Son Çağrı konusu:

İstanbul İçin Son Çağrı, Mehmet (Kıvanç Tatlıtuğ) ile Serin'in (Beren Saat) hikâyesine odaklanacak. New York'ta havalimanında karşılaşan ikili, heyecan ve tutku dolu bir maceraya atılacaklar.

İstanbul İçin Son Çağrı oyuncu kadrosu:

Filmde, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isimler tam olarak bilinmiyor. Ancak Senan Kara'nın bu yapımda yer alacağı söyleniyor.

İstanbul İçin Son Çağrı nerede yayınlanacak?

Netflix, yaklaşmakta olan filmin yayın haklarına sahip. Bu film, yakında Netflix aracılığıyla yayınlanacak.

İstanbul İçin Son Çağrı yayın tarihi:

Netflix'in bugün yayınladığı videoya göre İstanbul İçin Son Çağrı, 24 Kasım'da yayınlanacak.