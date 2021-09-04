Alpha Roketi Fırlatmadan Sonra Havada Patladı

ABD'de uzay yarışına dahil olmak için uzunca bir süredir yarışan Firefly Aerospace'in ilk test uçuşu gerçekleşti. Başarılı bir başlangıç yapan roket, yükseltikten bir süre sonra havada aniden patladı.

Uzay yarışı her ne kadar SpaceX ve Blue Origin arasındaki dev rekabet arasında şekilleniyor gibi görünse de, bu yarışa bir köşesinden dahil olmak için çalışan pek çok şirket var. Rocket Lab ve Virgin Orbit gibi şirketler de uzay yarışına farklı köşelerinden dahil oluyorlar ve üstünde durulan en kritik iş ise yörüngeye uydular taşımak.

Özellikle SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketlerle devrim niteliğinde büyük bir adım atmasından sonra uydu taşımacılığı şirketler için daha da kârlı hale gelmeye başladı. Ancak yine de başlangıçta tek kullanımlık roketlerle de olsa bu yarışa katılmak isteyen şirketler var. Firefly Aerospace de o şirketlerden biri ve her ay 15 milyon dolara mâl olacak iki tek kullanımlık roket fırlatarak uydu taşımayı hedefliyor.

İlk test uçuşu patlama ile sonuçlandı:

Firefly 2014 yılında kurulmuş bir şirket ve uzun yıllardır devam eden çalışmalarının ilk meyvesini vermesi için 2 Eylül akşamı bir fırlatma gerçekleştirdiler. Başlangıçta her şey yolunda gitti ve roket 2 dakika 30 saniye boyunca yükselmeye devam etti. Ancak işler ters gitti ve roket yörüngeye ulaşamadan havada aniden patladı.

Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleştirilen fırlatmada yörüngeye doğru yola çıkan Alpha isimli roket 29 metre uzunluğunda bir roket ve 1000 kg'ye kadar yük taşımak için tasarlandı. Şirket şimdi fırlatmaya sebep olan şeyin ne olduğunu bulmak için çalışmalara devam ediyor.

Roket fırlatmalarında başarısızlıklar sık sık karşılaştığımız bir durum. Bu sebeple, Firefly'ın gerçekleştirdiği ilk test uçuşunda böyle bir sonuç alması çok da beklenmedik bir durum olmamalı. Şirket, başarısızlıkla sonuçlanan ilk fırlatmaları ile ilgili pek çok önemli hedefe ulaştıklarını ve önemli veriler elde ettiklerini söylüyor. Şimdi sırada hataları tespit edip bir sonraki fırlatma için sorunları ortadan kaldırmak var.

Alpha'nın patlama anı: