Istanbul Slush’D, Türkiye’nin Girişimcilik Ekosistemini Dünya Sahnesine Taşıdı

Dünyanın en prestijli girişimcilik platformlarından Slush, ilk kez İstanbul'da Slush’D etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik, yerel girişimlerle küresel yatırımcıları buluşturarak Türkiye girişimcilik ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırdı.

2008’de Finlandiya’nın Helsinki şehrinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan ve bugün Avrupa’nın en etkili girişimcilik buluşması olarak kabul edilen Slush, Türkiye’de ilk kez Istanbul Slush’D adıyla düzenlendi.

İki gün boyunca süren ve ilham veren konuşmacıları, yatırımcı-girişimci eşleşmeleri ve uluslararası iş birlikleriyle öne çıkan etkinlik; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere farklı bölgelerden, toplamda 1000’in üzerinde girişimci, yatırımcı ve teknoloji liderini İstanbul’da bir araya getirerek Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel görünürlüğünü güçlendirdi. Yaklaşık 60 gönüllü öğrenci ve yeni mezun etkinliğin operasyonel sürecinde yer alarak kariyer ve network fırsatı yakaladı. Etkinlik özelinde geliştirilen mobil uygulamada toplam 400’den fazla yatırımcı ve 650’nin üzerinde girişimci eşleşti, böylece yerel girişimcilerin küresel yatırımcılarla buluşmasına zemin hazırlandı.

Etkinlik; dayanıklı kurucular, Türkiye’nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema etrafında şekillendi.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin kalbi iki gün boyunca İstanbul’da attı

3-4 Ekim’de İstanbul Rixos Tersane’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, dünyanın önde gelen yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinden; a16z Ortağı Bryan Kim, Aldea Ventures Ortağı ve COO’su Gonzalo Rodes, Blossom Capital Ortağı Maxim Frenkel, Blue Future Partners Kurucu ve Yönetici Ortağı Gregor von dem Knesebeck, Creandum Ortağı Simon Schmincke, Calm Storm Kurucu Ortağı ve CEO’su Lucanus Polagnoli, Don't Quit Ventures Ortağı Noa Khamallah, Earlybird Ortağı Dan Lupu, FJ Labs Kurucu Ortağı Jose Marin, General Atlantic Genel Müdürü Melis Kahya Akar, General Catalyst Ortağı Zeynep Yavuz, Headline Ortağı Christian Miele, Hoxton Ventures Kurucu Ortağı Hussein Kanji, HV Capital Ortağı Alexander Joël-Carbonell, Isomer Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Joe Schorge, MEVP Kurucu Ortağı ve CEO’su Walid Mansour, Molten Ventures Ortağı Ozan Sönmez, Menlo Ventures Yatırımcı Feyza Haskaraman, Mubadala Yatırımcı Sameer Saifi, Nuwa Capital Yönetici Ortağı Khaled Talhouni, Prosus Ventures Avrupa Yatırımlarından Sorumlu Başkan Sandeep Bakshi, Roland Berger Kıdemli Danışmanı Kushal Shah, Summit Partners Stratejik Teknoloji Danışmanı Tim Kohn, SpeedInvest Kurucu Ortağı Daniel Keiper Knorr, SpeedInvest Ortağı Stefan Klestil ve QED Investors Ortağı Yusuf Özdalga konuşmacı olarak yer aldı.

Global ve yerel önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticilerinden Astra Tech Kurucusu ve eski CEO’su Abdallah Abu Sheikh, ContextSDK Kurucu Ortağı ve CEO’su Dieter Rappold, Commure Kurucusu ve CTO’su Dhruv Parthasarathy, Cypher Games Kurucu Ortağı ve CEO Cypher Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Anıl Şimşek, Donnerstag.ai Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu, Eatron CEO’su Dr. Umut Genç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İnovasyon & Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, ElevenLabs GTM Ortaklıkları Direktörü Kabir Gill, ESAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Köseoğlu, Forto Ürün ve Teknoloji Direktörü Kamil Rodoper, Finch Network Kurucu Ortağı ve CEO’su İlker Köksal, Fume Kurucusu ve CEO’su Emre Güçer, ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, Kamion Kurucusu ve CEO’su Berkay Adlım, Markafoni ve Tiko Kurucusu & Founder One Kurucu Ortağı Sina Afra, META Türkiye Ülke Direktörü Gül Yüksel Akkaya, Metomic CEO’su Bethany Ayers, Midas Kurucusu ve CEO’su Egem Eraslan, Polymet Kurucusu ve CEO’su Yusuf Hilmi, Promake.ai Kurucusu ve CEO Emre Tekin, Rollic Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Vardal, Scale AI Küresel Yönetici Direktör Trevor Thompson, Spyke Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Rina Onur Şirinoğlu, SoFi Yönetim Kurulu Üyesi ve girişimci Magdalena Yeşil, Synthesia CTO’su Peter Hill, Sword Health Kurucusu ve CSO’su Márcio Colunas, Tripledot Studios Kurucu Ortağı Akın Babayiğit, Trendyol CEO’su Erdem İnan, Softmax AI Kurucusu Emmett Shear, Ubicloud Kurucu Ortağı Özgün Erdoğan, Vivoo Kurucu Ortağı ve COO’su Gözde Büyükacaroğlu ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Direktörü Fezal Okur Eskil etkinlikte deneyimlerini paylaştı.

Öte yandan, etkinlikte Türkiye yatırım ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerinden 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, e2VC Genel Ortağı Enis Hulli, Bek Ventures Ortağı Baturay Kaya, Endeavor Türkiye Genel Müdürü Aslı Kurul Türkmen, Inveo Ventures Genel Müdürü Haluk Nişli, İTÜ ARI Teknokent CEO’su Prof. Dr. Atilla Dikbaş, Laton Ventures Kurucu Ortağı Görkem Türk, Revo Capital Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Cenk Bayrakdar, Sabancı Ventures Yatırım Yöneticisi Atilla Uçur, ScaleX Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı, Yıldız Ventures Kurucusu Yahya Ülker ve QNBEYOND Ventures Ortağı Özge Öz önemli iç görüler sundu.

Etkinlikte Akbank ana sponsor olarak konumlanırken; elmas sponsorlar Dome, Meta ve Trendyol, altın sponsorlar Ak Portföy, Revo Capital ve Yıldız Ventures, VC ortakları 212, GBA, HV Capital, Inveo Ventures ve Speedinvest, ekosistem ortakları Endeavor, Girişimcilik Vakfı, İTÜ ARI Teknokent, Tech Istanbul ve Yenibirlider Derneği oldu. Etkinliğin stratejik ortakları ise 3pmetrics, Core Finance, KECO, Rixos Tersane İstanbul ve Roamless oldu.

Istanbul Slush’D, yatırımcı ve girişimcilere köprü oldu

Istanbul Slush’D Kurucusu Şan Yalman, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkemizde böylesine önemli bir etkinliği düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Melisa Çağlar ve Mark Adato’nun da yer aldığı kurucu ekibimiz; İpek Çeliksöz, Kaan Soysal, Yağız Özkes, Ceyda Dinçer Sabancı, Damla Özdemir ve Selin Kosova ile birlikte, dokuz kişilik çekirdek ekibimiz ve 60 gönüllü üniversite öğrencisinin desteğiyle Istanbul Slush’D vizyonunu büyük bir özveriyle hayata geçirdik. Etkinlikte konuşmacıların yarısı global yatırımcılar ve uluslararası girişimlerden oluştu. Ayrıca 50’nin üzerinde global yatırım fonu Türkiye’yi ilk kez ziyaret etti. Dünyanın önde gelen yatırımcılarının Türkiye’ye gelmesi ve bölgemizin dikkat çeken girişimcilerini yakından tanıması çok değerli. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel bu vesileyle bir kez daha görünür oldu. Bu buluşmanın hem yatırımcılara hem de girişimcilere yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyoruz.”

Istanbul Slush’D Kurucu Ortağı Melisa Çağlar ise şunları söyledi: “Daha önce Helsinki’de gönüllü olarak destek verdiğim Slush deneyimi, bu etkinliği İstanbul’a taşımamızda bize ilham oldu. Gönüllülük ruhuyla başlayan bu yolculuğun bugün girişimcilik ekosistemimizi küresel sahneye taşıması çok değerli.”