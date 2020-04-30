İstanbul’da Duyulan Uğultunun Kaynağı Belli Oldu

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde duyulan bir uğultu, sosyal medyada gündem olmuştu. Uğultuyu duyanlar, söz konusu sesin yaklaşan bir depremin habercisi olabileceği şeklinde yorumladılar.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde duyulan bir uğultu, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Gece saatlerinde duyulan uğultu, bazı vatandaşlar tarafından olası bir depremle ilişkilendirildi. Ancak uğultunun düşünülenden çok farklı bir kanağa ait olduğu açıklandı.

İstanbul’da deprem söylentileri başlamasına neden olan yoğun uğultu, İstanbul üzerinden geçen bir kargo uçağından kaynaklanıyor. Rus yapımı Antonov An-12 kargo uçağı, İstanbul üzerinden geçerken alçaktan uçtuğu için uğultuya neden oluyor.

Uğultunun kaynağı tespit edilmekle beraber sosyal medyada patlak veren deprem söylentilerini bir nebze olsun dindirmek için deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bir açıklama yaptı. Ersoy, İstanbul’da ortaya çıkan uğultunun depremle bir ilişkisi olmadığının ısrarla altını çiziyor. Ersoy, söylentilerin sosyal medyada yaygınlaşmasına ve çoğu kişi tarafından kabul görmemesine rağmen gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dünyada her gün binlerce deprem olduğunu söyledi. Ersoy, depremler gerçekten bir sese neden olsalardı bu binlerce deprem nedeniyle dünyada gıcırtı ve gürültüden geçilemeyeceğini söyledi. Prof. Dr.Ersoy, “Bu şekilde bir şeyi depreme yorumlamak doğru değil” diyerek sosyal medyadaki tartışmaların da sona ermesine neden oldu.

Deprem söylentisine sebep olan uğultunun videosu: