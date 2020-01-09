Dünya Çevresinde Duyulan Gizemli Uğultuların Sırrı Çözüldü

Hint Okyanusu çevresindeki insanlar, gizemli uğultular duyduklarını belirtiyorlardı. Bilim insanları, yaptıkları son araştırmayla gizemli uğultuların sırrını ortaya çıkardılar. Yapılan açıklamalara göre uğultuların nedeni, Hint Okyanusu'nun dibinde oluşan olağan dışı sismik etkinlikti.

Gezegenimizde zaman zaman ilginç doğa olayları meydana gelebiliyor ve araştırmacılar da bu olayların aydınlatmak için çalışmalar yapıyorlar. Geçtiğimiz iki yıl boyunca dünya çevresinde duyulan gizemli uğultu ile ilgili de çalışmalar yapan bilim insanları, bu uğultunun nedenini sonunda keşfettiler.

Postdam Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını yürüten Simone Cesca liderliğinde oluşturulan bir ekip, uzunca bir süredir garip uğultunun nedenlerini anlamak için çalışıyordu. En sonunda çalışmalarını başarıyla tamamlayan bilim insanları, gizemli uğultunun nedeninin Hint Okyanusu olduğunu belirlediler.

Simone Cesca liderliğindeki bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre uğultunun nedeni, Hint Okyanusu'nun tabanındaki olağan dışı sismik etkinlikti. Nature Geoscience isimli bir dergide, çalışmalarının sonuçlarını yayımlayan bilim insanları, Hint Okyanusu'nun dibinde bir magma rezervuarı tespit ettiklerini ve bu rezervuarın etkinliklerinin de uğultuyu tetiklediğini açıkladılar.

Mayıs 2018'de Afrika'nın doğusunda yer alan Mayotte Adası yakınlarında aynı anda binlerce deprem olduğunu belirten bilim insanları, Ekim 2018'den itibaren de bu garip uğultuların duyulmaya başladığını ifade ettiler. Bilim insanlarına göre söz konusu uğultular, zaman zaman 40 dakika kadar sürebiliyormuş.

Ellerindeki bu verilerden faydalanarak yola çıkan bilim insanları, bir Fransız okyanus araştırma ekibinin 2019 yılında keşfettiği, yine Mayotte Adası yakınlarında ve okyanusun dibinde bulunan 5 kilometre genişliğe ve okyanus tabanından 800 metre yüksekliğe sahip yanardağda yaptıkları incelemelerle uğultuların kaynağını ortaya çıkarabildiler.

Bilim insanlarına göre bu volkanik oluşum, yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlandı ve yaşanan bu süreçte rezervuardaki magma, yüzeye çıktı. İşte tüm bu olaylar yaşanırken de dünya çevresinde duyulan o gizemli uğultular ortaya çıkıyordu.