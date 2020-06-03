İstanbul Valiliği, Yeni Toplu Taşıma Kurallarını Açıkladı

Koronavirüs salgınında ülkemizin normalleşme sürecine girmesiyle bazı kararlar alınıyor. Bunlardan biri olan toplu taşıma kararı, Koronavirüs Bilim Kurulu görüş ve önerileriyle tekrar düzenlendi. Kurallara uymayanlarınsa cezai işlemlere tabii tutulacağı belirtildi.

Ülkeler koronavirüs salgınının sonrasında normalleşme yolunda ilerliyor. Türkiye’nin de dâhil olduğu bu süreç için İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu karar almak için toplandı ve şehirde uygulanacak tedbirler yeniden ele alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kurul, yeni toplu taşıma kurallarını açıkladı. Valilik Lale Salonu’nda geçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İstanbul Valiliği, normalleşme sürecindeki yeni kuralları açıkladı:

İstanbul’da otobüsler ve metrobüslere alınacak yolcu sayısı hakkında yeni kararlar alındı. Bu araçlarda oturan yolcu sayısı kadar yolcu alınacak. Ayrıca dörtlü koltuklarda karşılıklı ve çapraz oturma düzeni uygulanacak. Ayakta gidebilecek yolcu kapasitesininse 1/3 kadar yolcu olacağı belirtildi.

Maskesiz yolcu alınmayacağı gibi, araçların hepsinde de el dezenfektanı bulunacağını söyleyelim. Araçların her gün sefer öncesi ve gerektiği durumlarda sefer aralarında da dezenfekte edileceğini ekleyerek sosyal mesafe kurallarını hatırlatacak yönde duraklara işaretler konulacağını belirtelim. Açıklanan tüm kurallara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşte açıklanan yeni kurallar:

Farklı özelliği ve niteliği olan araçlarda, yolcu taşıma kapasitesine ilişkin sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla;

Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına,

araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve kadar yolcu alınmasına, Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına,

uygulaması yapılmasına, Araç kapasitesinin dolması hâlinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına,

Israrla binmek isteyen olması hâlinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmasına,

bulunulmasına, Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınmasına,

araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınmasına, Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına,

Araçlara yolcu binişlerinde;

Maskesiz yolcu alınmamasına,

yolcu alınmamasına, Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

bulundurulmasına, Araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesine ,

, Duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılmasına,

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.