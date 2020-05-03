İstanbul Yağmuru - Sosyal Medyada Yapılan Paylaşımlar

İstanbul, bu gece uzun süredir görmediği kadar şiddetli bir sağanak yağış gördü. Şimşek ve yıldırımlarla etkisini artıran yağış, evlerinde kalma zorunluluğu olan İstanbulluları balkonlarına çıkardı. Sizlere, şimşek ve sağanak yağışı yakalayan kişilerin paylaşımlarını sunuyoruz.

Geçen gün Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı geçilen sağanak yağış, bu gece İstanbul ve çevre illerde ilginç görüntülerin oluşmasını sağladı. Şiddetli yağmurun dışında şimşek ve yıldırımların da fazlasıyla gözlemlendiği gecede, sokağa çıkma yasağının da etkisiyle çok ciddi zararlar yaşanmadı. Evlerinden yağmuru ve gök gürültüsünü izleyen İstanbullular ise bu anları sosyal medyada paylaştı.

Yer yer rögar kapaklarını patlatıp su baskınlarına neden olan yağmur, pek çok kişi için olumlu bir şekilde karşılandı. Geceyi adeta gündüze çeviren şimşekler ise İstanbullulara görsel bir şölen sundu. Elbette tüm doğal afetlerde olduğu gibi en büyük temennimiz tüm vatandaşlarımızın bu yağmurdan zarar almadan kurtulmuş olmasıdır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybına dair bir açıklama yapılmamış olması da sevindirici bir gelişme.

Sizlere sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmış İstanbul yağmur ve gök gürültüsüne ait bazı görüntüleri sunuyoruz.

Ayrıca yakalanan bazı görüntüler ise şu şekilde oldu: