İsveçli bir Girişim, Otonom Yük Araçlarını Tanıttı

İsveçli bir girişim olan Einride, the Pod adını verdiği ağır yük araçlarını tanıttı. Bu otonom araçların gelecek yıl yollarda olması bekleniyor.

Her ne kadar park etme derdi olmadan, otomobil sürmeye odaklanmak gerekmeden yolculuk yapma fikri insanlara cazip gelse de otonom araçları dört gözle bekleyen başka bir grup daha var: Lojistik sektörü.

Otonom kargo teslimatı alanına giren pek çok firma ve girişim bulunuyor. Bunlardan biri de Einride olsa da firmanın CEO’su ve kurucusu Robert Falck, Pod adı verilen araçlarının “müşteriye ve kullanıma özel tasarım” olduğunu söylüyor.

Müşteriye özel dizayn

Falck, yaptığı açıklamada kendilerini rakiplerinden ayıran noktanın, otonom araç geliştirmelerini müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak, gerçek dünyaya uygun şekilde gerçekleştirmeleri olduğunu söyledi.

Firmanın amacı, uzaktan kontrol edilebilen kamyon elde etmek. Ayrıca bu araçlar tamamen elektrikli sistemle çalışacak. Böylece sürdürülebilirliği arttırırken masrafların da azaltılmasına yardımcı olacak. Firmanın açıklamasına göre, Pod dünyanın kamuya açık yollarda faaliyet gösteren ilk elektrikli otonom aracı olacak.

Einride’a göre Pod ve firmanın “Freight Mobility Platform” hizmeti çeşitli avantajlar sunuyor. Bunların başında emisyon ve operasyon maliyetlerindeki düşüş geliyor. Firmanın çalışmalarına göre araç, geleneksel dizel modellerle kıyaslandığında %200 daha yüksek verimliliğe sahip.

Tasarım avantajı

İsveçli firmaya göre aracın iç tasarımı ve yuvarlaklaştırılmış köşeleri, cihazın depolama kapasitesinden taviz vermeden aerodinamik olarak daha verimli olmasını sağlıyor. Falck, fiyat açısından rekabetçi olabilmeleri halinde geleceğin Pod gibi otonom elektrikli kamyonlarda olduğunu söylüyor.

Araçlarda bir sürücü kabini bulunmayacak. Falck bu durumun fiyatları düşürmeye ve elektrik sistemi üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olduğunu ifade ediyor. Böylece bu araçlar diğer dizel kamyonetlerle benzer fiyatlara sahip olabilecek.

Firma şu anda dört farklı araç üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri kapalı ağlar için uygun ve saatte 35 kilometre hıza erişebiliyor. Menzili ise 130 km ile 172 kilometre arasında değişiyor. Aracın yük kapasitesi ise 16 ton olarak açıklanıyor.