Toyota, Otomobillere Yakıt Sunacak Otonom Drone Patenti Aldı

Otomobil devi Toyota, otomobillere benzin, hidrojen yakıt hücresi veya elektrik sunacak otonom bir drone'un patentini aldı. Drone'un yakıt isteyen bir otomobile kendi başına giderek yakıt vermesi planlanıyor.

Elektrikli otomobillerin popülerliği son zamanlarda önemli bir oranda artış yaşadı. Bu artış sayesinde hem sektörü büyüdü hem de bu sektöre katkı yapabilecek bazı yan ürünler geliştirilmeye başladı. Geliştirilen son ürünlerden birisiyse Toyota'nın otonom drone'u oldu.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, aldığı son patentle birlikte üzerinde çalıştığı yeni teknolojiyi gösterdi. Şirketin son patenti, elektrikli otomobilleri şarj edebilecek drone'du. Bu platform hedef otomobilin olduğu bölgeye doğru kendisi giderek otomobilin bataryasını otomatik olarak dolduracak.

Yalnızca elektrikli otomobillere de hitap etmeyecek:

Üstelik şirketin drone'u yalnızca elektrikli otomobillere de hizmet etmeyecek. Patentte yer alan bilgilere göre drone, otomobillere benzin veya hidrojen yakıt hücresi de sunabilecek. Yakıt talep eden bir otomobile hangi drone'un gönderileceğiyse çeşitli şartlar göz önüne alınarak sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek.

Patent başvurusundaki görsellere göre otonom drone bir depolama alanına, yakıt aktarma mekanizmasına ve merkezi bir kontrolcüye ev sahipliği yapacak. Ancak drone'un bir otomobile hareket halindeyken mi yoksa dururken mi ikmal yapacağı şu an için netlik taşımıyor.

Toyota'nın patenti oldukça kullanışlı sayılabilecek bir aracı ortaya koysa da bu aracın gerçek olup olmayacağı da kesin değil. Yine de Toyota'nın bu tür teknolojiler üstünde çalışıyor olduğunu görmüş olduk. Şirket, ilerleyen zamanlarda daha gelişmiş prototipler üretebilir ve hatta bunları hayatımıza bile sokabilir.