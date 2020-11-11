BMW'nin Tam Elektrikli Yarı Otonom SUV'si BMW iX Tanıtıldı

BMW, tam elektrikli, yarı otonom ve 500 beygir güç sunan yeni SUV modeli BMW iX'i tanıttı. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen otomobil, adeta gelecekten gelmişçesine özellikler ve tasarım sunuyor.

Alman otomotiv devi BMW, adeta teknolojiye doyacağınız yeni amiral gemisi BMW iX’i resmen duyurdu. Tüm BMW modelleri gibi devasa havalandırma ızgaralarına sahip olan BMW iX; buna karşın tam elektrikli, daima internete bağlı ve yarı otonom yapısıyla yakın gelecekten günümüze ışınlanmış bir otomobil gibi görünüyor.

Aslında bakacak olursak BMW iX’i daha önce iNext olarak zaten görmüştük. Ancak BMW, aracı prototip modelden seri üretime hazır bir modele dönüştürürken daha akılda kalıcı olması için ismini de iX olarak güncellemiş. BMW’nin açıklamalarına göre şirket, iX’i geliştirirken özellikle otonom teknolojiler ve dijital servislere odaklanmış durumda. Bu nedenle BMW iX’in bilgi işleme gücü seviyesi, selefine kıyasla 20 kat daha büyük bir veri hacmini işleyebilecek şekilde artırılmış.

Boyut açısından incelendiğinde BMW iX’in benzersiz ancak tanıdık olduğunu söyleyebiliriz. Zira araç, X5 ile aynı uzunluğa, X6 ile aynı yüksekliğe ve X7 ile aynı tekerlek çapına sahip. BMW iX, sürücüler ultra şık bir otomobilden ziyade minimalist tasarım çizgilerine sahip yarı fütüristik bir otomobil sunuyor.

BMW iX bir tam elektrikli otomobil olduğundan aslında bir havalandırma ızgarasına ihtiyaç duymuyor. Yine de BMW, özgün tasarımını sürdürmek için araca ‘göstermelik’ bir ızgara tasarlamış durumda. Bu ızgarada otonom sürüş ve güvenlik özellikleri için ihtiyaç duyulan sensör, kamera ve diğer donanımlar konumlandırılıyor.

BMW iX’in içine baktığımızda da en az dışı kadar dikkat çekici bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Her şeyden önce; BMW iX standart yuvarlak direksiyonların aksine asimetrik altıgen bir direksiyona sahip. Şirketin direksiyonu bu şekilde tasarlamasındaki temel neden ise sürücünün dijital gösterge panelini daha iyi görebilmesi.

BMW, iX’in fütüristik tasarımını performans ile de destekliyor. Alman otomotiv devinin beşinci nesil elektrikli güç aktarma organına sahip olan araç, şirketin açıklamasına göre 500 beygirin üzerinde bir güç sunuyor. Tahminler, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlayabileceği yönünde.

BMW iX, tek şarjla EPA'nın FTP-75 test prosedürüne göre 300 mil (yaklaşık 480 kilometre), Avrupa Birliği’nin WLTP testlerine göre ise 600 kilometre menzil sunuyor. BMW’nin açıklamasına göre iX’i yüzde 70 şarj etmek 40 dakika sürecek ve 10 dakikalık şarj ile 120 kilometre yol alınabilecek.

BMW iX, şirketin yeni nesil elektrikli aracı olacak henüz geliştirme aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Tahminler, şirketin BMW iX’in seri üretimine 2021’in ikinci yarısında başlayacağı ve aracın 2021’in sonlarında piyasaya sürüleceği yönünde. Tahmin edebileceğiniz gibi henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor.