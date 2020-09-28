İsviçre, Dünyanın En Yüksek Asgari Ücretini Onayladı

İsviçre, TL karşılığı aylık 33.880 TL olan dünyanın en yüksek asgari ücretini onayladı. Söz konusu asgari ücret yalnızca Cenevre kantonunda geçerli olacak.

Avrupa’nın tam merkezinde bulunan ve dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan İsviçre, dün yeni bir referanduma gitti. Cenevre kantonunda halk, dünyanın en yüksek asgari ücretinin yürürlüğe konup konmamasına karar vermek için sandığa gitti.

Referandum sonucunda yüzde 57,8 oranında ‘evet’ oyu çıkması üzerine Cenevre’de saatlik asgari ücret 23 İsviçre frangına (yaklaşık 190 TL) çıkmış oldu. Haftalık 40 saat çalışma baz alındığında ise aylık asgari ücret 4100 İsviçre frangına (yaklaşık 33.880 TL) çıkmış durumda.

İsviçre'de ortalama aylık ücret 6 bin 500 İsviçre frangı (yaklaşık 53 bin 793 TL)

Söz konusu asgari ücret zammının çoğunluğu kadın 30 bin işçi için son derece iyi bir haber olduğu bildirildi. Zira aktarılan bilgilere göre Cenevre kantonunda 2 odalı ortalama bir dairenin fiyatının 3 bin İsviçre frangı seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Halihazırda İsviçre genelinde yürürlükte olan bir asgari ücret uygulaması bulunmuyor ve İsviçre Konfederasyonunu oluşturan 26 kantondan yalnızca üçünde belirli bir asgari ücret bulunuyor. Ülkedeki ortalama aylık ücretin 6 bin 500 İsviçre frangı (yaklaşık 53 bin 793 TL) seviyesinde olması, bunun nedenini açıklıyor.