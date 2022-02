Sevilen Oyun It Takes Two Dizi ve Filme Uyarlanacak

Arkadaşıyla oynamak için oyun arayan herkesin mutlaka yolunun düştüğü It Takes Two'nun geliştiricilerinden güzel haber geldi. Macera dolu oyunun dizi ve filmi için görüşmelere başlandı.

Arkadaşıyla birlikte oynayabileceği oyun arayışında olan herkes illaki It Takes Two’ya rastlamıştır. Büyüyle oyuncak bebeğe dönüştürülmüş olan Cody ve May’in yerine geçtiğiniz bu macerada sıkıştığınız fantastik dünyadan kurtulmanız gerekiyor. Tabii bunu yaparken bir de Cody ve May’in parçalanan ilişkilerini de düzeltmelisiniz.

Oyun çıktığı günden bu yana oldukça büyük ilgi gördü. Üstelik oynamak istediğiniz arkadaşınızın oyunu almasına gerek kalmadan Friends Pass özelliği ile birlikte oynayabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı 280 TL ancak elinizi çabuk tutarsanız Steam’de şu anda indirimden 140 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Cody ve May’in maceraları film ve dizi oluyor

Hazelight’ın kurucusu Josef Fares, kariyerine film yapımcısı olarak başlamıştı ancak daha sonrasında Brothers: A Tale of Two Sons ve A Way Out oyunlarını yaparak oyun sektörüne güzel bir geçiş yaptı. Fares, ekibiyle birlikte It Takes Two’yu yaratırken çok eğlendiklerini ve oyunun hikayesinin film veya dizi için çok yüksek bir potansiyeli olduğunu söylüyor.

Variety Dergisi’nde yayınlanan habere göre Hazelight Studios oyunu film ve diziye uyarlamak için dj2 Entertainment ile birlikte çalışıyor. Ayrıca yayınlanan habere göre projenin uyarlama hakları için bir ihale savaşı olabileceği iddia ediliyor. Sonic the Hedgehog’un devam oyununa ek olarak, dj2 Entertainment ayrıca Tomb Raider’ın Netflix için animasyonlu bir uyarlamasının ve Disco Elysium ve Life Is Strange’in canlı TV şovları üzerinde çalışıyor.