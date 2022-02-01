Destiny 2'nin PlayStation'a Özel Olup Olmayacağı Açıklandı

Activision Blizzard’ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından geçtiğimiz gün Halo ve Destiny markalarının geliştiricisi Bungie, Sony tarafından satın alındığını duyurmuştu. Bungie ve PlayStation CEO’su, doğal olarak oyuncuların aklında beliren ‘Destiny 2 PlayStation özel olur mu?’ sorusunu yanıtladılar.

Daha geçtiğimiz gün Destiny ve Halo gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan Bungie, PlayStation tarafından satın alındığını ve bundan sonra beraber oyun geliştireceklerini duyurdu. Tabii üstüne hemen bariz sorular gelmeye başladı. Bu sorulardan biri de Bungie oyunlarının PlayStation özel olup olmayacağıydı.

Bu sorunun gelmesi neden bariz diye soracak olursanız, bildiğiniz gibi birkaç hafta önce Microsoft, Activision Blizzard’ı tam 68 milyar dolara satın almıştı ve ardından Call of Duty’nin artık PlayStation için çıkmayacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. E haliyle Bungie’nin PlayStation bünyesine girmesinin ardından insanlar, Destiny 2’nin PlayStation özel olup olmayacağına dair sorular sormaya başladı.

Destiny 2, PlayStation özel oyunu olmayacak ve her platformda bulunmaya devam edecek

PlayStation Studios’un CEO’su Jim Ryan ve Bungie CEO’su Pete Parsons, yaptıkları röportajlarda aynı şeyi vurguladılar. Pete Parsons, verdiği röportajda “Herkes, devasa boyuttaki Destiny 2 topluluğunun hani platformda olurlarsa olsunlar Destiny 2 deneyimlerine devam edebilmelerini istiyor. Bu yaklaşımımız da gelecekteki tüm Bungie oyunlarında geçerli olacak. Bu kesindir.”

PlayStation CEO’su Jim Ryan ise benzer şeyler söyledi: “Bu satın alımın arkasındaki felsefe bazı şeyleri PlayStation’ın içine çekip sömürmek değil. Bu, birlikte devasa ve harika yeni bir dünya kurmaktan ibaret.”