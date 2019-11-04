Bir Köyde Bulunan Terk Edilmiş Evler, Ücretsiz Veriliyor

İtalya'da Sicilya'ya bağlı Cammarata bölgesindeki evler, belediye başkanı tarafından ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Belediye başkanı, bölgenin bakımsız ve terk edilmiş olmasından üzüntü duyduğu için böyle bir kampanya yapmaya karar verdiğini söyledi.

Birkaç ay önce sizlerle, İtalya'daki ilginç bir olayı aktarmıştık. Bu olay, İtalya'nın Mussomeli isimli bölgesinde gerçekleşmişti ve bölgesel yönetim, bu köydeki evleri 1 euro karşılığında satışa çıkarttığını duyurmuştu. Ancak açıklamanın ardından kısa bir süre geçtikten sonra bu olayın bir PR çalışması olduğu anlaşılmıştı. Şimdi, yine benzer bir olay baş gösterdi ancak bu kez, PR çalışması değilmiş gibi görünüyor.

Benzer olay, yine İtalya'da gerçekleşti. Sicilya'ya bağlı Cammarata, bölgenin terk edilişine engel olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında isteyen herkes "ücretsiz" ev sahibi olabiliyor. Üstelik yerel yönetim, bu bölgeye yerleşen evli ve çocuklu kişilere 1.000 euro yardım da yapacak. Yerel yönetimin bu kampanyadaki tek şartı ise ücretsiz olarak alınan eve 5.000 euro tadilat yapmak.

Cammarata, bir süredir nüfus kaybı yaşıyor. Aslına bakacak olursak İtalya'daki köylerin büyük bir çoğunluğu nüfus kaybı yaşıyor ve bölge sakinleri, evlerini terk ederek kentlere taşınıyorlar. Cammarata'nın Belediye Başkanı Vincenzo Giambrone, bölgenin aslında çok güzel bir yaşam yeri olduğunu ancak insanların bölgeyi terk etmeye başlaması nedeniyle boş ve bakımsız binaların çoğaldığını söyledi. Bu durum karşısında üzgün olduğunu dile getiren Giambrone, kampanyayı bu yüzden başlattığını açıkladı.

Belediye başkanı, evlere ücretsiz olarak sahip olup 5.000 euroluk tadilat yapan herkese, evlerin tapusunu kendisi verecek. Giambrone, bölgeye gelerek ev sahibi olacak kişilere herhangi bir kısıtlama yapılmayacağını, tapular alındıktan sonra binaların ister ev istenirse de otel veya kafe gibi işletme olarak kullanılabileceğini ifade etti. Belediye başkanı bu kampanya ile Cammarata'nın yeniden bakımlı bir yer haline geleceğini düşünüyor.