İtalya'da Yarın İtibarıyla Yüz Yüze Eğitim Başlıyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, yarın itibarıyla bazı bölgelerde yüz yüze eğitime geçiyor. Yüz yüze eğitime yaklaşık 800 bin öğrencinin dönmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok zarar gören ülkelerin başında gelen İtalya, artan vaka ve ölüm sayılarına rağmen yüz yüze eğitim sistemine geçmeye hazırlanıyor. Açıklamaya göre pazartesi günü itibarıyla pek çok bölgede lise ve dengi okullarda %50 kapasite ile yüz yüze eğitime geçiş yapılacak.

Yüz yüze eğitime yaklaşık 800 bin öğrencinin dönmesi beklenirken İtalya Bilim Kurulu, yaptığı açıklamada sarı ve turuncu bölgelerde en fazla %75 oranında okula dönüş yapılabileceği tavsiyesinde bulundu. Bununla birlikte Kalabriya, Basilicata, Campania, Lombardiya, Marche, Puglia, Umbria ve Veneto bölgelerinde ise liseler için okula dönüş ileri bir tarihe ertelendi.

İtalya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor:

İtalya'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Salgının ilk günlerinde büyük yaralar alan ve adeta virüsün merkez üssü haline gelen ülkede bugüne kadar 2 milyon 381 bin 277 koronavirüs vakası tespit edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saatte yapılan 211 bin 778 test sonucu 12 bin 415 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, son 24 saatte 377 kişinin daha virüse bağlı sebeplerle hayatını kaybettiği ve ülke genelindeki toplam can kaybının 82 bin 177'ye yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte İtalya'da iyileşen kişi sayısı 16 bin 510 olarak açıklanırken, aktif koronavirüs vaka sayısı ise 553 bin 374'e geriledi. Testlerdeki pozitiflik oranı %5,9'a, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 2 bin 503'e geriledi.