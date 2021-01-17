Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, N95 ve FFP2 gibi maskelerin toplu alanlarda kullanıma uygun olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Dışarıdan gelen havayı filtreleyen bu maskeler, dışarı çıkan havayı filtrelemediği için risk oluşturuyor.

Koronavirüs salgını sonrası günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler, yanlış kullanılmaları durumda ciddi risk oluşturabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da özellikle N95 ve FFP2 gibi maskelerin toplu alanlarda kullanılması konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Daha yüksek koruma sağladığı düşünüldüğü için tercih edilen N95 ve FFP2 tarzı maskeler, içeriye giren havayı yüksek oranda filtreleyebiliyor ancak dışarı çıkan havayı yüzde 100 filtreleyemiyor.

Bu maskeler, sağlık çalışanlarının kullanımı için tasarlanıyor:

N95 ve FFP2 gibi maskelerin, acil müdahalelerde kullanılmak üzere sağlık çalışanları için tasarlandığını belirten Kayıpmaz, 'Sağlık çalışanlarının kullanımına özel olarak tasarlanmış olan maskeler var. N95 ve FFP2 tarzında maskeler. Bunlar partiküllerin yüzde 95 oranında filtre edilmesini sağlayan özel yapım maskeler. Bunlar bizim acil servislerde olduğu gibi bir hastayı entübe etmeniz gerektiğinde ya da hastanın hava yolundaki yabancı cisimleri temizlemeniz gerektiğinde kullanılan maskeler. Halktan kişilerin bu maskeleri günlük yaşamında kullanması önerilmiyor. Bunu Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de önermiyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de önermiyor' ifadelerini kullanarak bu tür maskelerin günlük hayatta kullanımının uygun olmadığını belirtti.

Daha konforlu ancak daha riskli:

Bu maskelerin kullanımının daha konforlu olmasına rağmen özellikle uçaklar, otobüsler gibi kalabalık alanlarda kullanımının riskli olduğunu belirten Kayıpmaz, 'Özellikle ventilli olanları, bunlar evet daha az nemlenip daha konforlu olarak nefes almanızı sağlıyor. Yapı işleri için, mesela toz partiküllerinin filtre edilmesi anlamında bunlar elverişli. Ama ventilli olan yani üzerinde bir valfi bulunan N95 veya FFP2 tarzında maskelerin, uçaklarda veya toplu alanlarda kullanılması uygun değil. Çünkü bunlar havayı içeriye alırken filtre kabiliyetine sahip. Ama dışarıya verilen havayı, ventilli olanlardan bahsediyorum, yüzde 100 filtre etmiyor. Ondan dolayı yeni bir tehlikeye yol açmamak adına halktan kullanıcıların, ventilli maskeleri kullanmasını önermiyoruz. Zaten Türk Hava Yolları (THY) yöneticileri de özellikle, uçaklarda bu ventilli maskelerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu' şeklinde konuştu.

THY uçuşlarında ventilli maske kullanımı yasak:

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada THY uçuşlarında filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını belirterek, 'Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım.' ifadelerine yer verdi.