Doğuş Otomotiv CEO'sundan Volkswagen Polo Açıklaması: Türkiye'den Çekebiliriz!

Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, Volkswagen Polo'nun Türkiye'deki geleceğine ilişkin konuştu. Yapılan açıklamaya göre Volkswagen Polo'nun Türkiye pazarından çekilme olasılığı var. Peki neden böyle bir durum oluştu? İşte detaylar...

Doğuş Otomotiv CEO'sundan Volkswagen Polo Açıklaması: Türkiye'den Çekebiliriz!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Gazeteci Emre Özpeynirci, CNBC-e'de sunduğu Oto Ekonomi isimli programda Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu'nu ağırladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bilaloğlu, Volkswagen'in Türkiye'deki en ucuz otomobili olan Polo ile ilgili can sıkan açıklamalar yaptı. Doğuş Otomotiv CEO'suna göre Polo, Türkiye pazarından çekilmek durumunda kalabilir.

Polo'nun Türkiye'deki geleceğinin karanlık olmasının nedeni, hükûmetin birkaç ay önce uygulamaya koyduğu yeni bir düzenleme. Hatırlayan okurlarımız vardır; söz konusu düzenleme ile ithal edilen otomobillerde yeni gümrük vergileri uygulanmaya başlamış, bu durum ABD'den gelen otomobillerde avantaj sağlamıştı. Ancak belirli bölgelerden gelen otomobiller, ne yazık ki ek gümrük vergileri ile karşı karşıya kalmıştı. Güney Afrika'dan gelen Polo da bu düzenlemenin vurduğu modellerden bir tanesiydi. İşte Ali Bilaloğlu da bundan kaynaklı olarak Polo'yu Türkiye'ye getirmekten vazgeçebileceklerini ifade ediyor.

"Golf fiyatına yaklaştığında getirmeye kalkmak mantıklı değil"

Başlıksız-1

Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu tarafından yapılan açıklama tam olarak şöyle:

"Gümrükte yeni uygulamalar araçların fiyatlarını direkt etkiliyor. Polo örneğinde, Gold fiyatına yakınlaştığında onu getirmeye kalkmak çok mantıklı değil. Hâl böyle olunca o ürünleri getirmeme noktasına gelebiliriz. Ama burada markalarla pazarlıklar devam ediyor. Burada sadece fiyat oluştururken vergiler değil bunun navlunu gibi şeyler de var. İnşallah belli noktalarda buluşabiliriz de tüketiciyi o ürünlerden mahrum etmeyiz."

Volkswagen Polo, artık Türkiye'de mantıklı bir model değil!

Başlıksız-1

Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu'nun çok haklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Güney Afrika'dan ithal edilen en ucuz otomatik vites Polo'nun fiyatı, 2.130.000 TL'den başlıyor. Almanya'dan getirilen en ucuz otomatik vites Golf'ün fiyatı ise 2.535.000 TL.

Otomatik vitesi şart olarak görmeyen tüketiciler için de rakam verelim: Türkiye'deki en ucuz Polo fiyatı 1.765.000 TL. En ucuz Golf'ün fiyatı ise 2.022.000 TL. Aradaki fiyat farkı, Golf ile Polo arasındaki statü farkı düşünüldüğü zaman önemli bir rakam değil. Hâl böyle olunca tüketicinin tercihi de Golf'ten yana olacaktır ki böylesi bir durumda Polo, Türkiye'de zaten tüm şansını kaybetmiş olur.

Volkswagen'in Türkiye'deki güncel fiyatları için:

Ekim 2025 Volkswagen Fiyatları Açıklandı: Tüm Modeller Zamlandı! Ekim 2025 Volkswagen Fiyatları Açıklandı: Tüm Modeller Zamlandı!

Volkswagen'in Türkiye'deki güncel kampanyaları için:

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun! Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Peki siz Volkswagen Polo'nun Türkiye'deki geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Polo'nun Türkiye'den çekilmesine üzülür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

