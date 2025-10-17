İTO Başkanından Korkutan "TEMU" Açıklaması: Gümrüksüz Alışveriş Kaldırılsın!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hâlihazırda 30 euro olan gümrüksüz yurt dışı alışveriş uygulamasının tamamen sonlandırılması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklama, TEMU ve Shein gibi Çin merkezli platformu kullananlar arasında tedirginlik yaratacak gibi görünüyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Geçtiğimiz gün basın mensupları ile bir araya gelen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şekib Avdagiç, gümrüksüz internet alışverişi uygulamasının tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. Peki İTO Başkanı neden böyle düşünüyor?

Mevcut yasal düzenlemeye göre yurt dışından yapacağınız bir alışverişte kargo dahil 30 euro'ya kadar olan ürünler için vergi ödemiyorsunuz. Bunun üzerindeki alışverişlerde ise gümrük vergisi mevzuatına göre ödemeler yapmanız gerekiyor. İşte İTO Başkanı Şekib Avdagiç, tam olarak buna vurgu yapıyor. Avdagiç'e göre yurt dışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz geçişin tamamen engellenmesi gerekiyor.

Peki neden böyle düşünüyor?

Şekib Avdagiç tarafından yapılan açıklamaya göre gümrüksüz yurt dışı alışverişleri teorik olarak şahsi ihtiyaç kapsamında oluyor. Ancak bu durumun yavaş yavaş değiştiğini, ticari amaçla alımlar yapıldığını, normalde gümrükten geçmeyecek ürünlerin Türkiye'ye sokulduğunu belirten Avdagiç, bunun Türkiye için bir risk oluşturduğunu söylüyor. İşte bundan kaynaklı olarak gümrüksüz yurt dışı alışveriş uygulamasının tamamen kaldırılması gerekiyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in vurgu yaptığı bir diğer husus da katma değer geliri. Yapılan açıklamaya göre Çin, firmadan doğrudan tüketiciye satışları her geçen gün biraz daha artırıyor. Bu da tüm katma değer gelirinin Çin'e kalmasını sağlıyor.

Hükûmet, bilindiği kadarıyla yurt dışı alışverişleri için yeni bir düzenleme planlamıyor. Ancak İTO Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu durumu değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyoruz. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak...