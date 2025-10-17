Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

İTO Başkanından Korkutan "TEMU" Açıklaması: Gümrüksüz Alışveriş Kaldırılsın!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hâlihazırda 30 euro olan gümrüksüz yurt dışı alışveriş uygulamasının tamamen sonlandırılması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklama, TEMU ve Shein gibi Çin merkezli platformu kullananlar arasında tedirginlik yaratacak gibi görünüyor.

İTO Başkanından Korkutan "TEMU" Açıklaması: Gümrüksüz Alışveriş Kaldırılsın!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Geçtiğimiz gün basın mensupları ile bir araya gelen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şekib Avdagiç, gümrüksüz internet alışverişi uygulamasının tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. Peki İTO Başkanı neden böyle düşünüyor?

Mevcut yasal düzenlemeye göre yurt dışından yapacağınız bir alışverişte kargo dahil 30 euro'ya kadar olan ürünler için vergi ödemiyorsunuz. Bunun üzerindeki alışverişlerde ise gümrük vergisi mevzuatına göre ödemeler yapmanız gerekiyor. İşte İTO Başkanı Şekib Avdagiç, tam olarak buna vurgu yapıyor. Avdagiç'e göre yurt dışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz geçişin tamamen engellenmesi gerekiyor.

Peki neden böyle düşünüyor?

Başlıksız-1

Şekib Avdagiç tarafından yapılan açıklamaya göre gümrüksüz yurt dışı alışverişleri teorik olarak şahsi ihtiyaç kapsamında oluyor. Ancak bu durumun yavaş yavaş değiştiğini, ticari amaçla alımlar yapıldığını, normalde gümrükten geçmeyecek ürünlerin Türkiye'ye sokulduğunu belirten Avdagiç, bunun Türkiye için bir risk oluşturduğunu söylüyor. İşte bundan kaynaklı olarak gümrüksüz yurt dışı alışveriş uygulamasının tamamen kaldırılması gerekiyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in vurgu yaptığı bir diğer husus da katma değer geliri. Yapılan açıklamaya göre Çin, firmadan doğrudan tüketiciye satışları her geçen gün biraz daha artırıyor. Bu da tüm katma değer gelirinin Çin'e kalmasını sağlıyor.

Avrupa Birliği’nden Açıklama: "Temu Kullanıcıları Yasa Dışı Ürün Konusunda Yüksek Riskle Karşı Karşıya" Avrupa Birliği’nden Açıklama: "Temu Kullanıcıları Yasa Dışı Ürün Konusunda Yüksek Riskle Karşı Karşıya"

Hükûmet, bilindiği kadarıyla yurt dışı alışverişleri için yeni bir düzenleme planlamıyor. Ancak İTO Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu durumu değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyoruz. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak...

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim