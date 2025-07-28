Avrupa Birliği, Temu'nun platformundaki yasa dışı ürün ve içeriklerden sorumlu tutulabileceğini ve bu sebeple Temu'ya resmî bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği, ülkemizde de son dönemde giderek popülerleşen alışveriş platformu Temu’da kullanıcıların sahte ve yasa dışı ürünlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğunu açıkladı. Yapılan incelemede, bebek oyuncaklarından küçük elektronik eşyalara kadar birçok üründe güvenlik sorunu tespit edildi.

Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl Temu’yu "Çok Büyük Çevrim içi Platform" olarak sınıflandırmıştı. Bu da Temu’nun platformundaki yasa dışı ürün ve içeriklerden sorumlu tutulabileceği anlamına geliyor.

Temu'ya dev ceza gelebilir

Yetkililer, Temu’nun bu ürünleri engellemek için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor ve bu gerekçeyle platform hakkında resmî bir soruşturma başlatılmış durumda. Temu’ya bu süreçle birlikte kendini savunma hakkı da tanındı.

Soruşturma süreci tamamlandığında eğer kuralları çiğnediği kesinleşirse Temu'nun yıllık kazancının %6’sına tekabül edecek kadar büyük bir para cezası alabileceği söyleniyor. Ayrıca Temu’nun kullanıcıyı ekranda tutmak için kullandığı “bağımlılık yapan tasarımlar”, öneri sistemleri ve araştırmacılar için veri şeffaflığı gibi konular da ayrıca incelenecek.