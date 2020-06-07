Hindistan Teknoloji Enstitüsü (ITT) araştırmacıları, atık pet şişeleri kullanarak ürettikleri yıkanabilen ve 30 defaya kadar kullanılabilen yüksek verimliliğe sahip maske yapımı teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu.

Koronavirüs pandemisinin ilk günüden beri halkın sosyal mesafe ve karantina uygulamalarına büyük tepkiler vermesi ile gündeme gelen Hindistan'da bulunan Hindistan Teknoloji Enstitüsü ekibi, yüksek verimliliğe sahip maskeler için bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Ekip, elektro lif çekimi yöntemi aracılığıyla geliştirdikleri maske için atık plastik şişeleri kullanarak çevre kirliliği ve atıklar konusunda da bir adım atmış durumda. Araştırmacılar ilk olarak atık plastik şişeleri parçaladılar. Sonrasında ise parçaladıkları atık plastik şişeleri preslenmiş nano-fiber ve eritici madde aracılığıyla erittiler.

ITT, atık plastik şişelerden maske üretecek:

Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nde çalışma yürüten uzmanlardan Yardımcı Doçent Sumit Sinha Ray tarafından paylaşılan bilgilere göre, ITT (Hindistan Teknoloji Enstitüsü) ekibi N95 ve diğer medikal maskelerle eşdeğer filtreleme sağlayan maskeleri için farklı bir yönteme başvurdu. Ekip tarafından geliştirilen maskede nano boyutta dokuma olmayan ince kumaş dokusu elde etmek için atık plastik şişeler tercih edildi.

Bu durumda aklınıza ilk gelen şeylerden biri de plastiğin kullanım için güvenli olup olmadığı konusu. Sumit Sinha Ray bu konuya da açıklık getiriyor. Kullanılan solüsyon ile yeni bir yapıya dönüşen atık plastik şişelerden elde edilen bu nano-fiber dokunun bakteri ve enfeksiyonlara sebep olan diğer bileşenlerin tamamından arındırıldığını ifade ediyor. Hatta Ray, geliştirilen bu maskelerin nefes alma konusundaki başarısının piyasada bulunan diğer birçok maskeden daha iyi olduğunu iddia ediyor.

Maskenin geliştirilmesinde atık plastik şişelerin tercih edilmesinin yalnızca çevre kirliliğine değil aynı zamanda ekonomiye de katkısı olacağını belirten Ray, kullandıkları malzeme ve yöntem sayesinde maske üretim maliyetlerinin yarı yarıya azalacağını da iddialarına ekliyor.

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