Okuduğu bölüm dışında bir kariyer seçmiş başarılı isimleri, aldığı eğitim ile kariyerine yön veren profesyonelleri ve öğrencileri bir araya getiren Different Futures Summit, 16 Mart tarihinde başlıyor.

İTÜ Mezunlar Derneği ve İTÜ Mezunlar Derneği Öğrenci Kulübü tarafından 2016’dan beri her sene düzenlenen DFS (Different Futures Summit), bu sene 16 ve 17 Mart tarihlerinde hem fiziksel olarak hem de çevrimiçi gerçekleşecek.

''Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin!'' mottosu ile gerçekleştirilecek olan DFS'de öğrenciler, kariyer planlarını okudukları bölümden bambaşka yönlerde kurmuş başarılı isimler ile bir araya gelerek bu konuda fikir edinme şansı elde ederken; aynı zamanda eğitimini aldığı alanda profesyonelleşmiş pek çok isim ile de bir araya gelerek hangi yoldan ilerlemek istediğine karar verebileceği örneklerle tanışıyor.

Katılımcılara sertifika verilecek olan etkinlik tamamen ücretsiz ve herkese açık

Dileyen herkesin İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde ya da İTÜ Mezunlar Derneği Kulübü YouTube hesabı üzerinden online olarak katılabileceği etkinlikte belirlenen oranda katılım sağlayanlara sertifika da verilecek. Tamamen ücretsiz olarak katılım sağlayabileceğinis etkinlikte aynı zamanda ''Engelsiz DFS'' ile işitme engelli katılımcılara bir işaret dili çevirmeni eşlik edecek ve tüm etkinlik anlık olarak çevrilecek.

Aynı zamanda Bir Kitap Bir Kütüphane Projesi ile DFS katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibinden toplanan kitaplar ile ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokullara bağış yapılacak ve kütüphanelerine destek verilecek. Siz de buraya tıklayarak ücretsiz biletinizi edinebilirsiniz.

Etkinliğe katılacak bazı isimler