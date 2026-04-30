Yeni Peugeot 408, yakında yollara çıkmaya hazırlanıyor. İşte an itibarıyla Türkiye'de de satışta olan yeni modelin fiyatı!

Peugeot 408, alışılmış kalıpları yıkmaya kararlı. Markanın en iddialı tasarımlarından biri olarak gösterilen bu model, artık Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Peugeot, yeni 408 modeliyle klasik segment tanımlarını bir kenara bırakıyor. Fastback siluet ile SUV karakterini harmanlayan bu tasarım, ilk bakışta farkını ortaya koyuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sessiz ama etkili

Yeni 408’in kalbinde 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 motor yer alıyor. 145 beygirlik kombine güç sunan bu sistem, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.

Üstelik sistem kendi kendini şarj edebiliyor. Yani priz aramak yok. Sürüş sırasında batarya doluyor ve ihtiyaç anında ekstra tork desteği sağlıyor. Yakıt tüketimi de oldukça iddialı. Yeni Peugeot 408, 100 kilometrede sadece 5.1 litre yakıyor.

Peugeot 408 Türkiye fiyatı ne kadar?

Allure ve GT donanım seçenekleriyle sunulan yeni Peugeot 408, Türkiye’de 2.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.