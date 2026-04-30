Nokia'nın Değeri 1 Yılda 3 Katına Çıktı: "Battı, Bitti" Denilen Nokia Ne Yaptı da 18 Yılın Zirvesine Ulaştı?

Bir dönem telefonlarıyla hayatımızda olan Nokia, artık yapay zekâ altyapısı ve NVIDIA ortaklığıyla gündemde. Temmuz 2025’te 4,11 dolara kadar düşen Nokia hissesi bugün 12,46 dolara çıktı; şirketin piyasa değeri ise 2008 yılından bu yana en yüksek değer olan 68,8 milyar dolara ulaştı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bir zamanlar hepimizin cebinde ya da evinde mutlaka bir Nokia vardı. Sonrasında akıllı telefon devrimi geldi, Nokia tüketici tarafında eski gücünü kaybetti ve yıllardır “Nokia bitti” yorumları yapıldı. Ancak şirket, borsada hiç de “bitmiş” gibi görünmeyen bir geri dönüşe imza atıyor.

Nokia’nın ABD’de işlem gören NOK hissesi, 30 Temmuz 2025’te 4,11 dolardan kapanmıştı. Güncel verilerde hisse fiyatı 12,46 dolara, piyasa değeri ise yaklaşık 68,8 milyar dolara ulaşmış durumda. Yani Nokia hissesi, bir yıldan kısa sürede neredeyse 3 katına çıktı.

Nokia yeniden yükselişe geçti ama telefonlar sayesinde değil

Burada en başta şunu söylemek gerekiyor: Nokia’nın yükselişinin arkasında 3310 nostaljisi ya da yeni bir telefon çılgınlığı yok. Şirket bugün asıl olarak operatörlere, veri merkezlerine ve büyük teknoloji şirketlerine ağ altyapısı sağlayan bir teknoloji devine dönüşmüş durumda.

Özellikle yapay zekâ tarafındaki büyüme Nokia için yeni bir kapı açtı. Çünkü yapay zekâ sistemleri yalnızca güçlü çiplere değil, devasa veri akışını taşıyabilecek hızlı ve güvenilir ağlara da ihtiyaç duyuyor. Nokia da tam olarak bu noktada devreye giriyor.

Nvidia’nın 1 milyar dolarlık Nokia hamlesi tabloyu değiştirdi

Nokia’nın son dönemde yatırımcıların radarına girmesindeki en büyük nedenlerden biri NVIDIA oldu. NVIDIA, Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Tamamlanan hisse ihracı sonrasında NVIDIA’nın Nokia’daki payı yaklaşık yüzde 2,90 seviyesine çıktı.

Bu ortaklık yalnızca “NVIDIA hisse aldı” diye geçiştirilecek bir gelişme değil. İki şirket; AI-RAN, 5G’den 6G’ye geçiş, yapay zekâ destekli mobil ağlar, veri merkezi ağları ve optik bağlantı teknolojileri üzerinde birlikte çalışacak. Yani Nokia, yapay zekâ çağının görünmeyen altyapı oyuncularından biri olmaya çalışıyor.

Nokia’nın yapay zekâ ve bulut gelirleri hızla büyüyor

Nokia’nın finansal sonuçları da bu dönüşümün sadece hikâyeden ibaret olmadığını gösteriyor. Şirketin 2026’nın ilk çeyreğinde AI & Cloud müşterilerinden elde ettiği net satışlar yüzde 49 arttı. Bu alan, Nokia’nın toplam satışlarının yüzde 8’ine ulaşmış durumda.

Daha da önemlisi Nokia, aynı çeyrekte AI & Cloud müşterilerinden 1 milyar avroluk sipariş aldığını açıkladı. Network Infrastructure tarafında satışlar yüzde 6 büyürken, Optical Networks tarafındaki büyüme yüzde 20’ye ulaştı. Kısacası şirket, yapay zekâ patlamasının ihtiyaç duyduğu ağ altyapısından pay almaya başladı.

“Battı, bitti” denilen Nokia aslında sadece telefon işinden çıkarak bambaşka bir şirkete dönüştü

Nokia’nın bugünkü hikâyesi, tüketici elektroniğinde geri dönüş yapan klasik bir marka hikâyesi değil. Şirket, eski telefon devinden çok daha farklı bir yere evrildi. Bugün Nokia; mobil ağlar, sabit ağlar, bulut altyapısı, operatör çözümleri ve standart/patent teknolojileriyle para kazanan bir B2B teknoloji şirketi.

Bu yüzden Nokia’nın yükselişini “eski telefon markası geri döndü” diye okumak yanlış olur. Daha doğru ifade şu: Nokia, telefon pazarında kaybettiği görünürlüğü bu kez yapay zekâ, 5G/6G ve veri merkezi ağlarında yakalamaya çalışıyor. Şimdilik borsa da bu dönüşüme güçlü bir tepki vermiş gibi görünüyor.

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

