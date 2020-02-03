27. İTÜ EMÖS İçin Geri Sayım Başladı

4-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek İTÜ EMÖS için geri sayım başladı, etkinliğe kayıt olmak için son gün, bugün. Etkinlik hakkında daha fazla detay için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bu yıl 27. kez düzenlenecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS) etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da iş ve teknoloji trendlerine uygun olarak belirlenen bir ana tema etrafında başta endüstri mühendisliği öğrencileri olmak üzere birçok bölümden öğrenciyi bir araya getirecek ve beş gün boyunca öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

103 üniversite ve 96 bölümden 2600’ü aşkın öğrencinin katılım göstereceği 27. İTÜ EMÖS’te Düello Çağı ana teması çerçevesinde Society 5.0, Agility, Lean Manufacturing, Digital Marketing, Humanized Big Data, Blockchain konuları işlenecek. Hepimizin farkında olduğu üzere insanlık, yapay zeka ile mücadele içinde olduğu yeni bir dijital dünya oluşturuyor. İTÜ EMÖS, bu mücadeledeki gelişmeleri ve süreçleri masaya yatıracak.

4-8 Şubat tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS) hakkında daha fazla bilgi almak için ituemos.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca aynı web site üzerinden etkinliğe kayıt olabileceğinizi de belirtelim.